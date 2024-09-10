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Московский листок

Фашист пролетел...

Опубликовано 10.09.2024 в разделе комментариев 0

украина война всу

Извините, недоспал… С полтретьего ночи и до утра спать мешали пролетавшие над головой украинские БПЛА и сбивавшая их наша ПВО. Могу поздравить ВСУ и их союзников из НАТО с серьезным успехом – попали в два жилых дома в Раменском, погибла женщина и, вероятно, еще девочка 9 лет. Восемь человек пострадали, серьезно. В аэропорт Жуковского целились, но не попали.

В Брянской области вообще сбили 60 БПЛА. Куда столько?

Канцлер Шольц вчера заговорил о мирных переговорах. Видимо, "Леопарды" уже закончились, а вместе с ними закончился и избиратель, готовый это оплачивать.

Ничего, в Раменском домов еще много, есть, куда вложить средства самого большого бюджета Европы…

А было время, в том же Жуковском проводил совместную пресс-конференцию с руководством германского авиастроительного концерна. Хорошую цель приглядели германцы, заметную…

А.Б.



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