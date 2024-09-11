Трамп в пролете

Более половины избирателей, принявших участие в экспресс-опросе от SSRS, заявили об уверенной победе кандидата от демократов Камалы Харрис в ходе дебатов с Дональдом Трампом, сообщает CNN.

Результаты опроса показали, что 63 процента респондентов считают, что Харрис выступила лучше Трампа, в то время как бывшему президенту США отдали предпочтение 37 процентов опрошенных американцев.

Правда, сам Трамп оценил прошедшие теледебаты как «лучшие за всю его политическую карьеру», но это уже хорошая мина при плохой игре.

Во-первых, скажу, что я говорил о высоких шансах Камалы Харрис еще до того, как она собралась выдвинуться.

А во вторых, Трамп единственный на моей памяти лидер, решившийся снова пойти на президентские выборы в Америке после поражения. Видимо, есть тут какая-то закономерность - нельзя два раза войти в одну и ту же реку...



