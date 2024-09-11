Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Трамп в пролете

Опубликовано 11.09.2024 автором в разделе комментариев 0

сша выборы трамп харрис
Трамп в пролете

Более половины избирателей, принявших участие в экспресс-опросе от SSRS, заявили об уверенной победе кандидата от демократов Камалы Харрис в ходе дебатов с Дональдом Трампом, сообщает CNN. 

Результаты опроса показали, что 63 процента респондентов считают, что Харрис выступила лучше Трампа, в то время как бывшему президенту США отдали предпочтение 37 процентов опрошенных американцев. 

Правда, сам Трамп оценил прошедшие теледебаты как «лучшие за всю его политическую карьеру», но это уже хорошая мина при плохой игре.

Во-первых, скажу, что я говорил о высоких шансах Камалы Харрис еще до того, как она собралась выдвинуться.

А во вторых, Трамп единственный на моей памяти лидер, решившийся снова пойти на президентские выборы в Америке после поражения. Видимо, есть тут какая-то закономерность - нельзя два раза войти в одну и ту же реку...




Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Прошли разнополые депутаты, в остальном схожие
Прошли разнополые депутаты, в остальном схожие
09.09.2024
Фашист пролетел...
Фашист пролетел...
10.09.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Трамп в пролете (0)
Фашист пролетел... (18)
Цивилизация людоедов: британские истоки Гитлера и Чубайса (31)
Губернаторы идут выше 80 процентов (6)
Платный выбор? А чего вы лыбитесь... (8)
Прошли разнополые депутаты, в остальном схожие (8)
Правосудие, закрытое на висячий замок (6)
Ответственность за выбор (2)
Выдавим до победного конца! (29)
Время отменять итоги выборов (24)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок в Казани принимает гостей!!!
Дарья Митина Дарья Митина: А вы уши и развесили:)))
Дарья Митина Дарья Митина: Враг нам пропасть не даст
Дарья Митина Дарья Митина: Стыдоба стыдобищная
Михаил Делягин Михаил Делягин: Оглавление книги "Цивилизация людоедов: британские истоки Гитлера и Чубайса"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss