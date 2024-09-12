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Московский листок

Апелляция Семена Козырева

Опубликовано 12.09.2024 автором А. Зимбовский РК инфо в разделе комментариев 0

суд закон
Апелляция Семена Козырева

Мы уже писали про произошедшие 3-4 сентября задержания коммунистов. В этой истории было удивительно все. Вот например идут к Козыреву (Родину) обыск проводить уважаемые люди, штуки три правоохранителя и экземпляра три ФСБшника. Идут по утряночке в 7-30. И ровно в это же время, по утряночке, в 7-30, Козырев выбегает (по версии правоохранителей) на детскую площадку во дворе сделать зарядку (Точнее мелко жулиганить и злостно неповиноваться). И вот они встречаются. Удивительное совпадение не так ли. И еще арест на 10 суток. А уж как удивлялись родственники Козырева, ТОЧНО ЗНАВШИЕ, что Козырева забирали не с детской площадки, а из дома.

11.09.2024 в мосгорсуде прошли апелляционные слушанья по жалобе, поланной защитником Козырева. К сожалению, судья, в отличии от нашей редакции, к доброму, яркому чувству удивления оказался не способен. 10 суток административного ареста остались в силе.

Как рассказал Козырев у него нет жалоб на условия содержания в спецприемнике в Сахарово. Так же он сообщил, что самой массовой категорий его соседей являются независимые наблюдатели, задержанные во время выборов. В общем, что тут еще можно сказать? Есть у нас отдельные несознательные люди, которые не верят, что выборы у нас являются всенародно абсолютно независимы. Так вот. Пусть эти маловеры на Сахарова съездят. Там доказательств всенародной независимости выборов сколько надо по камерам собрано. А будет еще надо – и еще дособирают!

 



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