Поздравляю с началом ядерной войны

В Мурманской области из-за угрозы атаки БПЛА закрыты аэропорты, небо над регионом закрыто.
Три БПЛА сейчас находятся в Мурманской области. Они замечены в районе населенного пункта Высокий- недалеко от военного аэродрома Оленья.
Вчера в регион также залетели БПЛА.
Аэродром Оленья - база Дальней авиации, важный элемент Стратегических ядерных сил РФ. К театру военных действий на Украине имеет весьма опосредованное отношение.
Нет никакой уверенности, что БПЛА запускались с территории Украины - все же речь о почти 2 тысячах километров.
Считаю, что началась первая фаза ядерной войны.
Из ядерной доктрины РФ: "Условиями, определяющими возможность применения Российской Федерацией ядерного оружия, являются:
в) воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил".
Следующий этап - когда удар по объектам СЯС будет нанесен американскими ракетами...
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ник написал 12.09.2024 12:24
Кущ вангует написал 12.09.2024 11:42