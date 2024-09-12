Поздравляю с началом ядерной войны

В Мурманской области из-за угрозы атаки БПЛА закрыты аэропорты, небо над регионом закрыто.

Три БПЛА сейчас находятся в Мурманской области. Они замечены в районе населенного пункта Высокий- недалеко от военного аэродрома Оленья.

Вчера в регион также залетели БПЛА.

Аэродром Оленья - база Дальней авиации, важный элемент Стратегических ядерных сил РФ. К театру военных действий на Украине имеет весьма опосредованное отношение.

Нет никакой уверенности, что БПЛА запускались с территории Украины - все же речь о почти 2 тысячах километров.

Считаю, что началась первая фаза ядерной войны.

Из ядерной доктрины РФ: "Условиями, определяющими возможность применения Российской Федерацией ядерного оружия, являются:

в) воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил".

Следующий этап - когда удар по объектам СЯС будет нанесен американскими ракетами...