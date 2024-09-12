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Московский листок

Поздравляю с началом ядерной войны

Опубликовано 12.09.2024 автором в разделе комментариев 2

война атомная бомба
Поздравляю с началом ядерной войны

В Мурманской области из-за угрозы атаки БПЛА закрыты аэропорты, небо над регионом закрыто.

Три БПЛА сейчас находятся в Мурманской области. Они замечены в районе населенного пункта Высокий- недалеко от военного аэродрома Оленья.

Вчера в регион также залетели БПЛА.

Аэродром Оленья - база Дальней авиации, важный элемент Стратегических ядерных сил РФ. К театру военных действий на Украине имеет весьма опосредованное отношение.

Нет никакой уверенности, что БПЛА запускались с территории Украины - все же речь о почти 2 тысячах километров.

Считаю, что началась первая фаза ядерной войны.

Из ядерной доктрины РФ: "Условиями, определяющими возможность применения Российской Федерацией ядерного оружия, являются:

в) воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил".

Следующий этап - когда удар по объектам СЯС будет нанесен американскими ракетами...



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Всего комментариев к статье: 2
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какой баран
ник написал 12.09.2024 12:24
Не шизди. Вам бы, левакам, пожар погорячее раздуть. Но нет. Не будет.
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А будет вот что
Кущ вангует написал 12.09.2024 11:42
В официальных СМИ будет полная тишина минимум неделю. Потому, что Бункерный Дед, точнее комитет, который управляет от его имени собирается несколько дней, еще несколько дней они принимают (или не принимают) решение. Но поскольку у них все активы, дети, любовницы и старая болонка тьотя Света на Западе, то максимум они могут сымитировать начало подготовки к чему-то. И вот тут наступает момент черного лебедя, про который я говорил ранее. Либо американцы это неправильно поймут, либо прапорщик Погорелов действительно ткнет не в ту кнопку, либо случится любое другое событие, которое запустит цепочку. И я подтверждаю свои прогнозы - сушите макароны на конец октября, начало ноября.
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