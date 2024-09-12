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Московский листок

Воспитание патриотов приводит к совершенно иному результату

Опубликовано 12.09.2024 в разделе комментариев 3

убийство терроризм
Воспитание патриотов приводит к совершенно иному результату

В Ноябрьске двое несовершеннолетних по заданию чужой разведки подожгли вертолет авиакомпании Utair, то есть гражданский.

Подростков завербовали через анонимный Telegram-канал и пообещали заплатить 5 млн руб. Ущерб авиакомпании составил 300 млн руб.

Напомню, рейд Радуева на Кизляр потребовал 350 бойцов, множество погибших, разгромленный город - и всего один уничтоженый полностью Ми-8 и еще один сильно поврежденный.

А рейд Басаева на Буденновск вообще до аэродрома с вертолетами не дошел, только до больницы...

А тут - несколько постов в телеге и смешные, в общем-то, деньги, которых исполнители даже и не получат...

И всего лишь дыра воспитании, обычном, не патриотическом... А ведь охрана нравственной устойчивости важней, чем охрана аэродрома. Правда, любому болвану это не поручишь.

Хотя поручают именно болванам, в результате от их "патриотических" выкидышей происходит совершенно иная реакция у публики... Которую мы и наблюдаем.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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так это и есть патриотизм
ник написал 12.09.2024 12:27
Если детям третий год из каждого утюга говорят, что убивать, взрывать и поджигать - это хорошо и правильно, к кому претензии?
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(без названия)
711 написал 12.09.2024 12:10
тут дело не в болванах а в неправильном понимании воспитания. которое в первую очередь состоит в выстраивании иерархий а не загрузке мозгов всяким шлаком.
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Почему-то вспомнилась голая вечеринка и ищвинения Киркорова
Кущ вспомнил написал 12.09.2024 11:46
А чо, пацаны просто зашли не в ту дверь )))
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