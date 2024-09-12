Воспитание патриотов приводит к совершенно иному результату

В Ноябрьске двое несовершеннолетних по заданию чужой разведки подожгли вертолет авиакомпании Utair, то есть гражданский.

Подростков завербовали через анонимный Telegram-канал и пообещали заплатить 5 млн руб. Ущерб авиакомпании составил 300 млн руб.

Напомню, рейд Радуева на Кизляр потребовал 350 бойцов, множество погибших, разгромленный город - и всего один уничтоженый полностью Ми-8 и еще один сильно поврежденный.

А рейд Басаева на Буденновск вообще до аэродрома с вертолетами не дошел, только до больницы...

А тут - несколько постов в телеге и смешные, в общем-то, деньги, которых исполнители даже и не получат...

И всего лишь дыра воспитании, обычном, не патриотическом... А ведь охрана нравственной устойчивости важней, чем охрана аэродрома. Правда, любому болвану это не поручишь.

Хотя поручают именно болванам, в результате от их "патриотических" выкидышей происходит совершенно иная реакция у публики... Которую мы и наблюдаем.

А.Б.