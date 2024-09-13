Апокалипсис или коммунизм?

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предвидит катастрофические последствия развития технологий в отрыве от укрепления нравственного чувства людей.

"Если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта, то мы действительно входим в эпоху Апокалипсиса", - сказал патриарх.

"Мы приближаемся к апокалиптическому времени, вот это нужно всем нам осознавать ясно, - повторил патриарх. - И единственный выход из этого возможного кризиса – это вера в Бога, громко говорю на весь мир. Отказываемся от веры в Бога, опять опускаемся в эти дарвинистические и марксистские концепции – ничего не получится".

Конечно, трудно требовать от патриарха марксистких подходов к описанию реальности, но навряд ли у церкви есть где-то в запасе и своя теория прибавочной стоимости. К тому же это церковь строится на вере, то есть на принципиальной недоказуемости основного вопроса философии. Она постулирует один из вариантов, и просто верит.

А марксизм - это наука, которая строится на доказательствах, а не на вере. Можно не верить теории прибавочной стоимости, как и верить в плоскость земли. Или, к примеру, оказываться признавать эволюцию - видимо, на этом отказе стоит и патриарх, пренебрежительно говоря о дарвинизме. Интересно, перестанут ли в Санкт-Петербургчском университете преподавать теорию эволюции после присвоения патриарху звания почетного профессора?

Но одну вещь патриарх сказал бесспорную - мы явно приближаемся к апокалипсису, но Маркс и Дарвин тут ни при чем.

Через пять-шесть лет в России может начаться дискуссия о необходимости наличных денег, считает замгендиректора "Гознака" Георгий Корнилов.

Как разъяснил Георгий Корнилов, россияне все реже расплачиваются наличными. А сокращение объема делает бумажные деньги и монеты дороже для банковской системы.

Объем наличных в обращении по итогам уже текущего, 2024 года может снизиться на 200 миллиардов рублей, прогнозирует ЦБ. Сокращение денежной массы в 2024 году произойдет из-за ужесточения монетарной политики ЦБ.

А вот Откровение Иоанна Богослова/ Откр 13:17 (Синодальный перевод):

"...и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его".

Это один из канонических признаков апокалипсиса.

Если убрать всю средневековую шелуху вроде числа 666, то видим - у государства сосредотачивается колоссальная власть над жизнью людей. Если завтра вам блокируют счета, допустим, за экстремизм, то в условиях отмены наличных денег вы даже куска хлеба себе не купите!

У государства в руках остается контроль за всеми накоплениячми, всеми платежами - больше никаких "серых" схем, никакого уклонения от уплаты налогов - вы даже сбежать с кассой никуда не сможете, раз - и вы нищий! Но вы даже милостыню собирать не сможете - наличных-то нет!

А кто будет регулировать все это колоссальное безналичное обращение? Ясно, что никто, кроме искусственного интеллекта не справится.

И тут отрицай, не отрицай марксизм, а встанет вопрос о смене формаций. Потому что старые владельцы-капиталисты разом оказываются "раскулачены" - не только на деньги на счетах, но и на материальные активы - они-то все давным-давно уже существуют только в элктронном виде, в государственных реестрах. Даже жилье и другая недвижимость - тольеко в электронном виде. Захочет государство, и все ваше недвижимое имущество сменит хозяина. Равно и движимое...

Конечно, звезды от этого не погаснут, и солнце с орбиты не сойдет, но порядки на земле сильно изменятся.

И тут надо обратиться опять к столь нелюбезному предстоятелю церкви марксизму, точнеет к классовой теории.

Могильщиком эксплуататорского класса становится вовсе не класс эксплуатируемых. То есть могильщиками рабовладельцев стали совсем не рабы, а новые классы - феодалов и зависимых крестьян. Изменился способ производства на земле - изменились и классовые отношения.

Это, кстати, вровсе не значит, что феодалы перебили рабовладельцев. Есть такое графство, потом герцогство Монферрат, которым все средневековье управляли Палеологи, те самые, императоры Восточной Римской империи. Но они не были уже рабовладельцами, а были вполне себе феодальными сеньорами.

Та же история произошла и с капиталистами, которые пришли на смену феодалам. Не крестьяне перебили рыцарей и князей, а буржуа потихоньку отжали собственность у феодалов, освободив заодно крестьян от крепостной зависимости, чтобы те с голодухи сбегали в города и пополняли личный состав фабричного пролетариата.

Ну, вроде бы в 1917-м году справедливость восторжествовало, пролетарии прогнеали буржуев... Да не тут-то было. Спустя 70 лет капиталисты вернулись, причем из рядов той самой номенклатуры, которая была создана вроде бы победившим буржуазию пролетариатом.

Но ничто не вечно, и что-то придет на смену и современным капиталистам. И это будут не трудящиеся... А кто?

Для начала стоит подумать, что грядет на смену фабрикам и заводам в качестве основного производителя и распределителя национального продукта?

И по всему выходит, что маркетплейс. Точнее платформа, которая организует трудовой процесс, равно и распределение произведеного продукта. И уже сегодня платформа подминает под себя производство, которое начинает производить продукцию по заказу маркетплейса, под брендом маркеплейса и в структуре маркетплейса. Образуется такая гигантская производсвенно-распределительная система, которая не только производит, но и сама потребляет свой продукт.

Куда уходит прибыль - это отдельный вопрос, но кто управляет этой системой?

Пока люди, у каждой платформы есть хозяева, кстати, все более анонимные. Но уже сегодня платформы столь велики и сложны, что полноценно управлять ими не моджет ни один челове, ни группа людей - это обязательно некий программный комплекс, по сути, уже искусственный интеллект. Пока лишь на подхвате у людей, но это пока...

Перспектива платформы как замкнутого производственно-распределительного комплпекса - это полноценное управление со стороны искусственного интеллекта. Точно как сказал патриарх Кирилл: "в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта".

Без человка как производящей единицы, а также - единицы потребления, платформа существовать не может. А вот без капиталиста, "хозяина" - запросто! И без приходского священника тоже, равно и без самого прихода. Апокалипсис по Кириллу!

Или торжество коммунизма на новом технологическом уровне. Кому как нравится...