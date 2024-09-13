Дышите через задницу!

В Гарварде прошла 34-я церемония вручения Шнобелевской премии.

Премию по физиологии получили японские ученые, выяснившие, что свиньи и грызуны могут дышать задним проходом. Исследование опубликовали еще в 2021 году. Ученые надеялись, что открытие поможет страдающим дыхательной недостаточностью — в условиях пандемии аппаратов для искусственной вентиляции легких не хватало на всех.

Как-то это очень по-русски, делать все через задницу...

Премию по демографии вручили доктору Солу Ньюману из Оксфордского университета. Проведя «детективную работу», тот обнаружил, что большинство долгожителей стали таковыми из-за бюрократических ошибок: в регионах, где они жили, исторически чаще ошибались при выдаче свидетельств о рождении и смерти.

Как тут не вспомнить кавказских долгожителей советского периода с абсолютно нереальными сроками жизни, по 150 лет и более. Например, Ширали Муслимова, прожившего якобы 168 лет, с 1805 по 1973-й. Правда, свою долгую жизнь он прожил без свидетельства о рождении, в Талышском ханстве, где он родился, такого и в заводе не было.

Там же, в Талышском ханстве, родилось еще несколько нереальных долгожителей, Но есть нюанс - хотя у них не было свидетельств о рождении, кое какие факты из биографий подтверждают их глубокую старость. Так что кто знает...

А.Б.