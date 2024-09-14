90-е, которые не ушли. Дело Юлии Ященко

К нам обратилась Ященко Валентина Викторовна. Она адвокат, представляет свою сестру Ященко Юлию Владимировну. История, в которую Юлия Владимировна попала, заставляет осознать, что пресловутые 90-е, которые якобы ушли, на самом деле, всё ещё тут. Всё ещё с нами.

Итак, как рассказывает защитник, Ященко В.В, Юлия Владимировна была директором по кадрам на неком предприятии АО «Сокол» (г.о. Истра, Московская обл., Истринский район).

На предприятии произошло заказное банкротство. В итоге, дети гендиректора предприятия купили себе огромные площади на французской Ривьере в Антиках, а вот само предприятие к 21-му году уже не выпускало керамическую плитку, а распродавало собственную площадь под застройку.

Естественно, расплатиться с работниками дирекция сочла излишним. Это даже стало причиной возбуждения уголовного дела. Впрочем, генеральный директор АО «Сокол» А.В. Соколов вышел из ситуации достаточно креативным способом, а именно — пересчитал работникам зарплаты.

Как рассказывают сотрудники: «У нас изымали расчётные листки и выдавали новые. Причём, с каждым разом завод был должен нам всё меньше».

В итоге — сокол большого бизнеса, господин Соколов, рассчитался с работниками в 2021 году, исходя из расценок, указанных в штатном расписании 2011 года. Что характерно, прокатило. Уголовное дело, заведённое на недобросовестного работодателя, было закрыто.

Отметим, что эта ситуация абсолютно абсурдна. Во-первых, зарплата в 2021-м не могла быть точно такой же, как в 11-м, потому что есть инфляция. Во-вторых, имелись документы, к примеру, штатное расписание от 2017 года, показывающие, что зарплата на предприятии росла. Тем не менее, надзорные органы решили, что всё норм.

Пятерых работников, в том числе Юлию Владимировну Ященко, это не устроило. Они подали иск на недобросовестного работодателя в суд. Выиграли дело. А вот суд второй инстанции счёл, что в 2021 году считать зарплату по нормам 2011-го – это вполне нормально.

После этого, как рассказывает Ященко Валентина Викторовна, обиженный работодатель, в лице генерального директора Образцова (следующий гендиректор после Соколова) заявил – «вы все за это сядете!»

Впрочем, адвокат считает, что проблема не только в том, что ОНИ изволили обидеться. Дело в том, что «Сокол» большого бизнеса должен не только работникам, но и зарубежной фирме «Фрита» (испанской).

Данный долг, с точки зрения либерализма, считается гораздо более священным. Соответственно, руководство «Сокола», как удалось выяснить защитнику, всё время заявляет руководству «Фриты» — Это не мы вас обокрали, это нас работники обокрали, мы скоро суд выиграем. У них имущество заберём и с вами расплатимся честь по чести.

И, как рассказывает Валентина Викторовна, было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК (растрата)… По версии недобросовестного работодателя, с которым согласилось следствие, работодатель до 21-го года всем работникам начислял зарплату по уровню 11-го года. А превышения уровня зарплаты над уровнем 11-го года было вызвано действиями Ященко Ю. В., начислявшей работникам завышенную зарплату и таким образом разворовывающей деньги работодателя. Причём, делало она это «при невыясненных следствием обстоятельствах и в союзе с неустановленными лицами».

Как поясняет защитница, в функции директора по персоналу не входит назначение зарплаты, это работа бухгалтера.

Отметим, по закону по ст. 160 могут быть привлечены только материально ответственные лица «Наказание за деяние по ст. 160 УК РФ налагается на совершеннолетнего гражданина. Он должен быть материально ответственным лицом по отношению к вверенному имуществу.»

https://skpgroup.ru/yuridicheskie-uslugi/advokat-po-ugolovnym-delam/zashchita-po-ekonomicheskim-prestupleniyam/160-uk-prisvoenie-i-rastrata/

Причём, это не только слова защиты, но и официальное заключение Трудинспекции. Следствие это не волнует.

Так же, как рассказывает Валентина Викторовна, на ее сестру было возбуждено дело за якобы мошенничество. Мошенничеством была ссуда на жилье, полученная 11 лет назад. Отметим, что до наступления банкотства предприятие не считало себя обворованным, и никаких мер по поводу ссуды, чкобы незаконно полученной не предпринимало.

Еще отметим, что с того времени уже прошел срок давности. Следствие это не волнует.

05 октября 2023 года Юлия Ященко была арестована. и она сама и её сестра (Валентина Ященко) были при этом избиты.

«…05 октября 2023 года примерно в 11 часов в помещение, где находился мой доверитель, проникли неизвестные, и избивая её, ударив головой о дверь, вытащили на улицу (г. Москва, ул. Большая Дмитровка 22).

Когда я увидела своего доверителя на улице, избиваемой неизвестными мужчинами, я подошла и представилась, сообщив, что являюсь адвокатом Ященко В.В., попросила их представиться и объяснить причину происходящего агрессивного поведения в отношении слабой и беспомощной женщины, попыталась достать из сумки удостоверение, в ответ меня схватили за руку, и причинив боль, вывернули руку.

Неизвестные отказались представляться и пояснять причины происходящего, а затем меня, Ященко В.В., и моего доверителя, Ященко Ю.В., забрали и незаконно удерживали и избивали в Отделе МВД по Тверскому району города Москвы в доме 28 (помещении МВД) в изоляторе временного содержания с кодовым замком.

В отделе мне и доверителю стало плохо от полученных травм, и я смогла позвонить в службу 112. Приехала бригада скорой помощи, осмотрела меня, а после и Ященко Ю.В.

Мне удалось выйти в коридор, в котором находился мой коллега Зеленцов В.И., которого я уведомила о происходящем по телефону ранее.

В это время в моём присутствии и в присутствии адвоката Зеленцова В.И., избивая моего доверителя притащили волоком на осмотр к сотрудникам бригады скорой помощи, в сопровождении сотрудников полиции, затем Ященко Ю.В. госпитализировали примерно в 14:05 на мягких носилках. Как потом выяснилось — ею были получены множественные травмы и она находилась в состоянии шока (приложение 12-16)».

(цитирую по заявлению защитника в СК по Тверскому району ГСУ СК России по г. Москве).

«…При этом при помещении в ИВС ОМВД по г.о. Истра, у Ященко Ю.В. были выявлены гематомы на правой стороне поясницы, гематома на правой голени, гематома на левом и правом запястьях, гематома на правой голени, гематома на левой голени, гематома на левом локте, гематома на правом плече, согласно рапорту дежурного ИВС ОМВД России по г.о. Истра ст. лейтенант полиции К.В. Давыдова от 06 октября 2023г., а также ушибы тканей головы, согласно выписки из медицинской карты стационарного больного №МК 212149-2023- от 05 октября 2023 года ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина, согласно справке ГБУЗ Московской области «Истринской областной клинической больницы» тахикардия с АД 130/89, то есть, установлено наличие у Ященко Ю.В. шокового состояния…» — оттуда же.

«А у меня после задержания сестры выявили сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговая травма» - рассказывает Валентина Викторовна.

Особо отметим, что формальным основанием для заключении Ященко Ю.В. в СИЗО было то что она не являлась по вызовам следствия. Отметим, что во первых вызовы как-то случайно "не доходили" (Применяется иногда такая тактика, когда кого то нужно закрыть по формальным основаниям). Во-вторых, она находилась в больнице (,о чем (нахождении в больнице) следствие было уведомлено официально.

Ященко Валентину Викторовну дважды отстраняли от дела. Первое отстранение было обжаловано. Второе обжалуется в настоящий момент. Пытались проводить у нее обыски и допросы, что вообще то не законно. А издевательство над Юлией Владимировной всё сильнее крепло и принимало всё более дикие формы. Как рассказывает Валентина Викторовна:

«С 9 августа её (Юлию Владимировну), методично стали доводить до суицида. 09 августа 2024 года Ященко Ю.В. заставили у совершившей попытку суицида тяжело психически больной Елизаровой М.А. забрать лезвие, чем поставили её жизнь под угрозу;

19 августа 2024 года при странных обстоятельствах она (Юлия Владимировна) отравилась; при этом следователь за день до этого спрашивал её, как ей еда);

22 августа 2024 года следователь Вислобоков М.А. проник на режимную зону ФКУ СИЗО-10 в женскую камеру, со слов начальника ФКУ СИЗО-10 УФСИН России по Московской области без его ведома и разрешения, то есть, явно в противоправных целях.

26 она попыталась покончить собой, а 28 ее нашли изрезанной, но пока никто не знает, что произошло, меня не пускают, а ее содержат на мужской части в 116 камере с плесенью и крысами. В майке и шортах без нательного белья и личных вещей, только недавно дали щетку и пасту. Мы подали жалобы в УФСИН, прокуратуру и Роспотребнадзор».

31 августа 2024 года, не выдержав всего этого, скоропостижно скончалась мать Юлии Владимировны, Ященко Марина Юрьевна, 23.10.1958 г.р.

На похороны матери Юлию не отпустили.

И, наконец, самая жирная вишенка на этом коррупционном торте.

Защитнику не удалось найти документы о том, что АО «Сокол» заключил контракт, по которому обязался производить энергоснабжение ОМВД г.о. Истра).

Выглядит это всё как-то странно, мягко говоря. От «Сокола» до ОМВД километров так 40, обычно подключают к производителям энергии, расположенным поближе. Почему завод выпускающий керамическую плитку начал электроэнергией торговать, тоже не совсем понятно.

Кроме этого, завод — банкрот, не работает, и никого снабжать электричеством не может по определению.

В общем, пахнет каким-то разделом денег по странной схеме. Напоминаем, между дирекцией завода и «правоохранительным» органом, ведущим дела против лиц, неугодных дирекции завода. А 90-е «кончились».

Такие дела.