Коррупция привела к войне

Кремль довел ситуацию с Украиной до так называемой СВО потому, что погряз в коррупции. Но если это так, - а это так, и подробнее ниже, - только демократическая революция выведет страну из кризиса. Ничто другое уже не поможет.

Но все же к истокам, и как мы докатились до жизни такой. Единороссы во главе с Путиным-Силуановым-Набиуллиной не укрепляли рубль НАМЕРЕННО, и чтобы не ссориться с «элитой». Ведь очевидно, если держать рубль, народ начнет покупать импорт вплоть до услуг. Следовательно, придется оптимизировать доходы-расходы бюджета для реальной конкуренции. Но тогда и бездарные «менеджеры», и чиновники с закупками-откатами посыплются по всей стране. И чтобы не ссориться со своей классовой основой, Кремль и ослабляет рубль.

Это-то давно известно, и не в этом соль. А в том, что не хватает ума (или смелости) заявить, что законы экономики не обмануть, и центробежные тенденции на постсоветском пространстве увеличиваются, а центростремительные ослабляются при таком раскладе. В частности, элиты прошлого Союза (СНГ) ушли в доллар для сбережения «кровно нажитых»; и уже без особой разницы, сохраняется ли фиговый листок лояльности Казахстана к Москве; или бардак вылезает наружу наподобие Армении-Молдавии; или дошло до открытого кризиса с Украиной; но, если рубль не является надежной скрепой, Пентагон-ЦРУ-Госдеп получают мощнейшие рычаги давления на это самое постсоветское пространство. Если офшоры или заграничная недвижимость имеются у казахстанского или армянского чиновника, то, как говорится, грех этим не воспользоваться.

Но даже хуже того. Если Кремль может еще погрозить пальчиком окружающим элитам в виде сертификации помидоров-цветов и в таком духе; то основная часть трудящихся даже в СНГ, а что уж говорить о дальнем зарубежье, извините, плевать хотела на рубль. Если тот же украинский солдат как вчерашний трудящийся видит, что МРОТ выше даже в «нищей» Прибалтике, чем в «богатой» России - тогда на его стремлении в Евросоюз Зеленские и вырастают. Тогда прозападные элиты Украины-Армении-Молдавии-Прибалтики и далее по списку ни то, что не получают отпор со стороны своих трудящихся, а даже имеют определенную поддержку, и с вытекающими огромными проблемами для России.

Одним словом, если Путин, смотря сквозь пальцы на слабость рубля, думает, какой он хитрый, гася внутренние проблемы инфляционным увеличением бюджета; то подобная хитрость бесполезна и даже губительна по отношению к внешним угрозам. Здесь дешевые трюки не проходят даже в прямом смысле. И коллективный запад пользуется этим в случае Украины особенно, как ближайшей к Евросоюзу.

Да, война не сахар, и проблемы возникли в самой Европе; но поезд ушел, и спираль конфликта раскручивается. Вот именно, раньше надо было думать; а не пребывать в инфляционно-девальвационной и коррупционной нирване, вызывающей центробежные тенденции на всем постсоветском пространстве.

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Тогда, и для сравнения, надо посмотреть на борьбу с коррупцией с точки зрения Советской власти следующего поколения. С точки зрения назревшей версии Советский Союз 2.0.

Во-первых, одним из основных законов такого строя будет введение партийных и профсоюзных структур в силовые и правоохранительные органы. Ведь это подлейшая ложь олигархии, что якобы силовики должны быть объективными, поэтому внепартийными. Но коль основные должности назначаются Кремлем, – а нынешний Кремль, разумеется, насквозь единороссовский, - тогда таковые ставленники имеют возможность проводить идеологию в силовой среде, а другие партии не имеют от слова совсем. Нет уж, только равный доступ всей партий и профсоюзов к силовым и правоохранительным органам будет равновесным и справедливым, а отсюда демократическим.

И уж тем более, тогда полный карачун коррупционным чиновникам. Тогда силовики, опираясь на прогрессивную партийную фракцию во власти, да с передовой идеологией, - допустим, с идеологией крепости рубля, - пересажают всех коррупционеров к чертовой матери. Поэтому равный доступ всех партий и профсоюзов к силовым и правоохранительным органам есть ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ НЕ ТОЛЬКО ДЕМОКРАТИИ КАК ТАКОВОЙ, НО И БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ ОСОБЕННО. Отсюда и вышеупомянутый закон.

Во-вторых, нынешние суды присяжных, да и вообще буржуазная судебная система, лишь потворствуют коррупции. В частности, это полный абсурд, когда итоговое обсуждение вердикта происходит без судьи. Да, голливудские сказки а-ля Фонда запудрили мозги некоторым; но где кино, а где реальная жизнь. То есть, когда судья отсутствует во время обсуждения вердикта присяжными в совещательной комнате – это БРЕД! Это все равно что космонавта готовили много лет, а когда ракета стартует, его убирают.

Поэтому изощренные адвокаты богатого коррупционера-обвиняемого, допустим, используя уйму софистики, пудрят мозги непрофессиональным присяжным, и те без помощи судьи в совещательной комнате могут вынести и оправдательный вердикт (а если подкупить-шантажировать-обмануть хотя бы нескольких из двенадцати, вообще «хорошо»). Следовательно, в тысячу раз эффективнее, когда сам судья вместе с двумя народными заседателями удаляется в совещательную комнату, - как это происходит при Советской власти, - и где его профессиональные знания соединяются с житейским опытом заседателей при окончательном рассмотрении дела. Просто и гениально.

Да и вообще, это полный абсурд, когда российский президент, как глава исполнительной ветви, принимает участие в назначении судей и прокуроров. Сумасшедший дом, а не страна. Тогда президент может «подумать» насчет переназначения того или иного судьи или прокурора, если тот проявит особое рвение при рассмотрении ведения дел Собяниным-Воробьевым и далее по списку. Поэтому суд и прокуратура должны подчиняться только ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ в лице депутатов, а исполнительная ветвь здесь и рядом не должна стоять. А теперь, как говорится, барабанная дробь. Генеральная Прокуратура и Верховный Суд подчинялись только Верховному Совету и его Президиуму в Советском Союзе.

Но более того, в-третьих, и самих «профессиональных» депутатов надо коленкой под зад, потому что оные не очень-то пользуются своей властью, чтобы контролировать исполнительную ветвь. То есть, российская молодежь особенно привыкла к нынешнему положению и думает, что это нормально. Но палестинские ребятишки, выросшие на улице, тоже думают, что это нормально, потому что не видели цивилизованный дом ни разу. Вот такой же бардак происходит со всей этой Госдумой по сравнению с Верховным Советом СССР.

Коль нынешний «профессиональный» депутат (сенатор) получает денежку с рук правительства, и переизбрать его фактически невозможно на первый срок уж точно; ну и, зачем ему напрягаться в критике дающего?!.. Оклады «слуг народа» где-то по триста тысяч на брата (примерно двести пятьдесят тысяч депутат, и под четыреста тысяч сенатор плюс-минус детали), - да все это на пять лет минимум, — выходит, примерно восемнадцать миллионов на голову. Получается, народ живет не ахти по сравнению с трудящимися того же Евросоюза; а вот российские депутаты живут вполне на уровне депутатов Евросоюза. Если это не фактическая коррупция у всех на виду, тогда что?!..

И совсем другое дело Советская власть. Большинство депутатов съезжается на сессию Верховного Совета, выбирая мизерное меньшинство Президиума и некоторых комиссий на штате, а затем обратно по домам по специальности. Да, в советском Президиуме было где-то сорок человек, и они получали зарплату. А теперь сравним с 628 членами нынешнего Федерального Собрания (178 в Совете Федерации и 450 в Госдуме). В таких случаях моя мама говорила, что дармоедов развелось немерено. Да что там обсуждать, когда в единороссовской России чиновников чуть ли ни на миллион больше, чем во всем Советском Союзе.

Но главное, и продолжая насчет альтернативы, большинство советских депутатов оставалось по обычной специальности, поэтому было злым в случае бардака, – и таковое большинство могло съехаться на очередную сессию, а то и внеочередную по требованию одной трети, - и переизбрать хоть Президиум, хоть Правительство, хоть Генеральную Прокуратуру, хоть Верховный Суд, да вообще все и вся, и чтобы чиновничье-коррупционную нирвану похерить к чертовой матери. Тогда и закупкам-откатам по шее, а там и до оптимизации бюджета с крепостью рубля рукой подать.

Кстати, тогда и президент с Конституционным Судом не нужны, и тоже с огромнейшей экономией средств, что опять крепкий рубль и уважение всего мира. Вот объясните нормальному человеку с правильно поставленным логическим аппаратом, зачем нужен Путин. Если оный глава исполнительной власти, тогда зачем нужен премьер-министр Мишустин?!.. Масло масляное. Кстати, в Штатах в этом смысле в разы честнее, и премьер-министр отсутствует. Или, допустим, президент суть есть представитель регионов страны. Тогда зачем нужна Матвиенко как председатель Совета Федерации?!.. А если Путин представитель всего народа, тогда зачем нужен Володин как представитель депутатов от всего народа?!.. Или президент вроде бы как верховный главнокомандующий. Тогда почему Мишустин как премьер-министр главнее Белоусова как министра обороны?!.. Вот именно, Ленин со Сталиным, и как премьер-министры, и были верховными главнокомандующими. И ничего, разбили всех врагов в пух и прах. Тогда зачем президент-то?!... Поэтому надо определиться с крестиком и трусами. Или уж делать по-штатовски, или по-советски. А чтобы и рыбку съесть, и косточкой не подавиться, и непонятно, кто за что отвечает в случае параллелизма президента и премьер-министра – это размывание ответственности с крышеванием коррупции и ничто иное.

Абсолютно такая же история с Конституционным Судом. Девятнадцать судей, видите ли, умнее депутатского собрания, создавшего и принявшего конституцию. Хвост виляет собакой. Еще раз, представительный орган всей страны, да вкупе с комиссиями-экспертами вплоть до Академий Наук, составил и принял конституцию, поэтому и может толковать ее в виде хотя бы своей профильной комиссии. Но девятнадцать персон со стороны, - бац! - оказываются главными по этому делу все равно. Получается, толкователь умнее создателя, и что маразм неописуемый. Выходит, Конституционный Суд нужен лишь для контроля капитала даже над «профессиональными» депутатами, если те начнут, понимаешь, кусать руку дающего. Ну так, всю эту буржуазно-коррупционную шоблу долой тем более.

***

Теперь понятно, что СВО не свалилась с неба, а стала авральным методом борьбы с центробежными тенденциями, но возникшими по причине разврата самой Москвы. То есть, нынешняя Россия по сравнению с западом не впечатляет прибалтов-украинцев-молдаван-грузин и даже казахстанцев. Да, запад тоже не идеал. А все же среднестатический немецкий учитель живет получше, чем вечно зачуханный российский учитель. Поэтому именно коррупция привела к войне, когда, если не ты обеспечиваешь нормальную жизнь, тогда конкуренты обеспечивают ее.

Но никто не говорит, что и россиянам надо бежать на запад. Это уже другая крайность. А надо стремиться к Советскому Союзу 2.0., единственно способному ни то, что сравняться с благосостоянием запада, а даже превысить его. Коль следующая задача будет поставлена, то Советская власть справится с ней также хорошо, как с первой.

То есть, нигде и никогда новая технология, если смотреть исторически, не выходит на пик мощности сразу. Тот же капитализм заходил на свержение феодализма несколько раз. Сначала голландская буржуазная республика в шестнадцатом веке, затем английская, штатовская, французская и немецкая аж в девятнадцатом. Но если капитализму можно побеждать со второй, а то и третьей попытки, почему социализму нельзя?!.. Еще как можно. Вот именно, от дичайшей феодальной России с неграмотностью под восемьдесят процентов прыгнуть сразу в коммунистический рай невозможно. Поэтому сначала первый Советский Союз сделал гигантскую работу по индустриализации, но не хватило сил на потребительский рынок. Ельцинско-путинский государственно-монополистический капитализм, пусть тоже с чудовищным бардаком девяностых, подтянул потребительский рынок. Ну и все, и переходный капитализм выдохся – а Советский Союз 2.0. назрел и перезрел.

И даже черт с ним, российский мещанин мог бы еще продолжать чесать репу, ходить в баню на даче, думая, да нахрен всю эту политику. Да только … так называемая СВО будет могилой Путина и единороссов. Все, Боливар не выдержит двоих. Чтобы и боевые действия вести, и нынешнюю коррупцию тащить, это невозможно. Когда натовские ракеты полетят вглубь страны; когда фактически третья мировая война разразится с участием Польши-Румынии-США-Великобритании как минимум; когда цены в магазинах взбесятся, а поднятие ставки Набиуллиной превратится в трагикомедию; вот тогда никакого другого выхода не будет кроме пунктов, приведенных выше. Тогда придется бороться с инфляцией и коррупцией здесь и сейчас, и создавая мобилизационную экономику по образу Советский Союз 2. 0.

Итого. Ну, ладно, ваххабитская Чечня, когда Путин мог собрать в кулак оставшийся советский потенциал и победить. Ну, ладно Грузия Саакашвили, когда Медведев мог показать характер на базе тучных нулевых. Но Украина, как вторая республика постсоветского пространства, и уж тем более с деньгами и оружием коллективного запада – это вам не семечки щелкать. Такие вещи решаются только стратегической переборкой всего государственного аппарата, и уж тем более с уничтожением коррупции, приведшей к войне.

И еще раз, и в чем главный посыл этих строк. Соловьевы-Киселевы уверяют всех россиян, что Кремль-то весь в чистом, да заграничные вши заели. А так не бывает! Где тонко, там и рвется. Где грязно, там и вши. Где коррупция с инфляцией и девальвацией, там и война скорее рано, чем поздно. Следовательно, никакого другого средства помимо демократической революции нет и быть не может.