"Луна-27" упирается в недостаток финансирования

Госкорпорация «Роскосмос» поддержала идею создания двух автоматических станций «Луна-27», заявил ТАСС научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы РФ академик Лев Зеленый. Однако итоговое решение пока не принято из-за недостатка финансов, добавил он.

Ученый отметил, что корпорация, к сожалению, денег не печатает. Если получится создать только одну станцию, то ее следует направить на Северный полюс Луны, предложил академик. Зеленый объяснил, что Южный полюс будет уже достаточно исследован, а на Северный пока никто «особенно» не собирается.

Академик напомнил, что создание двух аппаратов было обычной практикой в советской космической программе. Лунные, марсианские и венерианские станции изготавливались парами, так как это упрощало обработку и повышало надежность.

Оно и понятно - война, денег на многое не хватает. Но ведь "на войну" не хватает тоже! Я даже не про навязшие в зубах танк "Армата" или истребитель пятого поколения, но спутниковая навигация, которую обеспечивает Роскосмос - тоже, наверно, имеет важное значение?

Хотя, если разработка и обслуживание БПЛА в войсках находится на уровне "кружка умелые руки", и даже не имеет единиц в штатном расписании, то какой уж там космос, какая там навигация...

Глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил вот, что правительство РФ продлило работу российского сегмента Международной космической станции до 2028 года. Он добавил, что необходимо уже готовиться к созданию Российской орбитальной станции. В настоящее время разрабатывает эскизный проект Российской орбитальной станции. То есть уровень проработка вопроса, как писал один известный государственный деятель, "околоноля"...

Ясно же, что на МКС под присмотром астронавтов НАСА никакие оборонные проекты невозможны. А собственная станция даже еще не в эскизе... А уж когда встанет вопрос с финансированием... К тематике текущей войны явно не успеваем.

И вот украинские БПЛА спокойно бомбят окрестности Мурманска и Саратова, а наши - только в прямой видимости от линии фронта. Конечно, у нас есть ракетная техника, бесуловно, лучшая в мире - даже астронавтов на МКС доставляют наши двигатели, но использовать стратегические ракеты в тактических целях - ну очень накладно... А на дешевые БПЛА дальнего действия нет денег. Да и откуда, если надо на Рублевке строиться, детишек в Лондон на учебу, женам опять же дорого теперь летать в Милан за тряпками...

А вы тут еще с Луной этой... Бинокль купи, вон, и смотри ночью с балкона на кратеры... Или кино в интернете скачай с Пересильд, там все круто у нас, в кино.

А.Б.