Предвыборные аресты уже давно стали частью избирательных технологий

14 сентября после десятисуточного ареста вышел из спецприёмника в Сахарово (Москва) коммунист Семён Козырев (Родин). Он заявил:

- Решение (об аресте) было абсолютно политически мотивированным. Было оно мотивировано не только в отношении меня, но и в отношении множества других ребят, независимо от их взглядов. Активной гражданской позиции было достаточно. Даже простые наблюдатели на выборах, у которых не было иной политической активности, также попали под обыски. Загребли абсолютно всех и зачистили. Их также отправили на самые разные сроки, начиная от 6 до 14 суток. Мы все сюда доставлены были в разные даты, в основном — от 3 до 5 сентября. На всех были выписаны ордеры на обыск. Ко всем нам приходили в гости сотрудники Федеральной службы безопасности в сопровождении сотрудников полиции. И эти встречи кончались теми или иными административными сроками.

Обыск был по статье — подготовка к вооружённому захвату власти. При этом наши административки у всех, кто там сидел, не были никоим образом привязаны к этому.

У меня написано, что я очень громко ругался матом на сотрудников полиции на детской площадке. Притом, что меня даже не было на детской площадке в то время, в тот день. Но кого это волнует? Суд не особо.

(Существует видео, которое подтверждает слова Козырева. Но судья второй инстанции отказался приобщать его к делу, заявив, что это видео не рассматривалось в суде первой инстанции. Напоминаем, во время суда первой инстанции Козырев находился в абсолютной изоляции, о его положении никого не извещали и к нему не пускали никого, включая адвоката).

...Условия содержания были относительно сносные. Относительно следственного изолятора, конечно же, в спецприёмнике неплохо..

…Во время задержания и обыска сотрудники полиции просто подчиняются приказу. В отличии от сотрудников ФСБ, бывших куда более наглыми и бесцеремонными.

…Избежать всех рисков невозможно. Мы не будем говорить о каких-то сказках. Тем не менее, нам необходимо организовывать людей и пытаться подключать всё более широкие массы, насколько это возможно в текущей ситуации, к нашей борьбе. Чем больше будет огласка, чем больше людей будет участвовать в борьбе, тем выше шансы на справедливые решения. Просто потому, что люди во власти будут видеть, что их преступления, их неправомерные действия они будут вызывать негативную реакцию в самом простом народе, рабочем классе!

Отметим, что, предвыборные аресты уже давно стали частью избирательных кампаний. Такой же неотъемлемой, как электронное голосование, которое вообще практически невозможно проконтролировать.

Как снятия с выборов под надуманными предлогами:

https://dzen.ru/video/watch/66bf640b0bbae93b746055f0

https://dzen.ru/video/watch/66c63c0521f4a6249e8b2291

Как запрет на ведение на избирательных участках видеосъёмки:

https://vk.com/deputatoskina?w=wall599950419_13755%2Fall

Ну, и прочие чудеса, направленные на то, чтобы у власти бессменно оставалась та самая партия, которая является основой нашего конституционного и экономического строя.