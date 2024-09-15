Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Партизанские БПЛА

Опубликовано 15.09.2024 в разделе комментариев 2

украина война всу
Партизанские БПЛА

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил разобраться с информацией о гибели военнослужащих с позывными «Эрнест» и «Гудвин», сообщается в том числе и в Telegram-канале Минобороны РФ. 

Поручение дано замминистра – начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) России Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба Валерию Герасимову. Сообщения о гибели двух военных 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа им предстоит оперативно проверить совместно с департаментом военной контрразведки ФСБ. 

В министерстве добавили, что Белоусов взял дело под личный контроль.

***

Я принципиально не комментирую ход военных действий. Ну что делать, если государство не интересуется никаким мнением, кроме его собственного, которого у него тоже особо и нет. 

Вот, к примеру, военкор Сладков, сам офицер, то есть компетентный товарищ, вполне доверенный для власти - с Путиным встречался... И даже против него тоже завели дело. 

А я с Путиным не знаком, и знакомства водить вроде не планирую. Куда ж я полезу?..

Но дело «Эрнеста» и «Гудвина» - другое дело. Тут вся гнилая вертикаль в полный рост.

Как выясняется, вопрос отставания в области БПЛА, о чем уже открыто говорится, хотя ясно было еще с разгрома Армении в столкновении с Азербайджаном, волнуент кого угодно, но только не начальство.

Вот и сейчас вопросами организации работы БПЛА на фронте занималось подразделение в составе 87 полка, которое называлось снайперским взводом (!!), взводом командовал целый подполковник, выпускник академии имени Фрунзе, но в нем не было ни снайперов, ни снайперских винтовок - они занимались БПЛА, по сути, в партизанских условиях!

А потом этих специалистов отправили почему-то на разминирование, где они все и погибли от действий вражеских БПЛА. Безусловно, есть с чем разбираться ВКР.

"Луна-27" упирается в недостаток финансирования

Но что получается? Выходит, вопрос БПЛА не волнует никого ни сверху, ни снизу? Кроме тех, кто от них гибнет, но их мнение вообще никому не интересно. Погиб Максим, да и хрен с ним...

А ведь от БПЛА сейчас в войсках основные потери.

И мне вот интересно, хоть я и понимаю, что это страшная военная тайна - а кто-то из наших ведущих авиационных КБ имеет бюджетное финансирование по работам в этой области?

Или тут Белоусова (который, кстати, в бытность вице-премьером курировал весь госзаказ по БПЛА) маловато, нужно, чтоб лично Путин поручил, без этого - никак?

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
раб Божий Сорин И.Л.- попал. В тему! Я хороший, особенно в секкасе, ну все тута в курсе, а у нас
Россия и Украина состязаются между собой в войне написал 15.09.2024 10:31
беспилотников, и если в их количестве российские оккупанты и имеют некоторое преимущество, то в эффективности ВСУ далеко впереди. И одна из главных причин разница в умениях операторов, поскольку любой беспилотник эффективен лишь настолько, насколько опытен его пилот.
Так, аналитик Forbes Дэвид Экс обращает внимание на недавнюю ситуацию с гибелью под Покровском одного из самых опытных операторов беспилотников в российской армии: Дмитрия Лысаковского, которого отправили на штурм как обычного пехотинца.
Согласно российским источникам, Лысаковский сформировал в 87-м полку группу дальних беспилотных разведчиков и был ответственным за обнаружение значительного количества украинской техники. Репутация Лысаковского не спасла его, когда полком стал командовать новый офицер, Игорь Пузык, который расформировал группу операторов беспилотников и перевел их в пехотные взводы.
Это было напрасной тратой его специальных навыков. Российские войска должны оплакивать напрасную смерть Лысаковского. Но украинские войска должны праздновать ее. Чем больше опытных операторов беспилотников Россия потеряет, тем менее эффективными будут ее беспилотники. Это невероятно сложный вид боевых действий, возможный только потому, что атакующие операторы чрезвычайно опытны. Российские беспилотники класса "воздух-воздух" поражают свои цели гораздо реже, и безусловно, здесь сказывается более низкий общий уровень мастерства операторов.
Таким образом, россияне, отправляя "на убой" своих лучших операторов БПЛА, невольно помогают украинцам получить техническое превосходство над противником, большую роль в котором играет именно превосходство оператора.
Пи . Си.
Баранова, не бань меня больше?
Ответить
Эти два жмура по штатке были стрелками
Кущ поясняет написал 15.09.2024 10:01
А то, что они умели запускать самолетики или художественно пердеть, никого не волнует. Есть приказ - завести на позиции весь бг лс и его выполняют.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Прошли разнополые депутаты, в остальном схожие
Прошли разнополые депутаты, в остальном схожие
09.09.2024
Фашист пролетел...
Фашист пролетел...
10.09.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Партизанские БПЛА (2)
Предвыборные аресты уже давно стали частью избирательных технологий (1)
"Луна-27" упирается в недостаток финансирования (9)
Коррупция привела к войне (20)
90-е, которые не ушли. Дело Юлии Ященко (1)
С чего начать международное антиолигархическое движение? (19)
Дышите через задницу! (7)
Апокалипсис или коммунизм? (21)
Апелляция Семена Козырева (2)
Воспитание патриотов приводит к совершенно иному результату (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Партизанские БПЛА
Михаил Делягин Михаил Делягин: Почему я поддерживаю Путина. За что я критикую Путина
Михаил Делягин Михаил Делягин: Повышение ставки ЦБ: цены выростут, развитие производства замедлится
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: "Луна-27" упирается в недостаток финансирования
Михаил Делягин Михаил Делягин: Дороги в Забайкалье: депутат Госдумы остался без колёс
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss