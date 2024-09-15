Партизанские БПЛА

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил разобраться с информацией о гибели военнослужащих с позывными «Эрнест» и «Гудвин», сообщается в том числе и в Telegram-канале Минобороны РФ.

Поручение дано замминистра – начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) России Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба Валерию Герасимову. Сообщения о гибели двух военных 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа им предстоит оперативно проверить совместно с департаментом военной контрразведки ФСБ.

В министерстве добавили, что Белоусов взял дело под личный контроль.

***

Я принципиально не комментирую ход военных действий. Ну что делать, если государство не интересуется никаким мнением, кроме его собственного, которого у него тоже особо и нет.

Вот, к примеру, военкор Сладков, сам офицер, то есть компетентный товарищ, вполне доверенный для власти - с Путиным встречался... И даже против него тоже завели дело.

А я с Путиным не знаком, и знакомства водить вроде не планирую. Куда ж я полезу?..

Но дело «Эрнеста» и «Гудвина» - другое дело. Тут вся гнилая вертикаль в полный рост.

Как выясняется, вопрос отставания в области БПЛА, о чем уже открыто говорится, хотя ясно было еще с разгрома Армении в столкновении с Азербайджаном, волнуент кого угодно, но только не начальство.

Вот и сейчас вопросами организации работы БПЛА на фронте занималось подразделение в составе 87 полка, которое называлось снайперским взводом (!!), взводом командовал целый подполковник, выпускник академии имени Фрунзе, но в нем не было ни снайперов, ни снайперских винтовок - они занимались БПЛА, по сути, в партизанских условиях!

А потом этих специалистов отправили почему-то на разминирование, где они все и погибли от действий вражеских БПЛА. Безусловно, есть с чем разбираться ВКР.

"Луна-27" упирается в недостаток финансирования

Но что получается? Выходит, вопрос БПЛА не волнует никого ни сверху, ни снизу? Кроме тех, кто от них гибнет, но их мнение вообще никому не интересно. Погиб Максим, да и хрен с ним...

А ведь от БПЛА сейчас в войсках основные потери.

И мне вот интересно, хоть я и понимаю, что это страшная военная тайна - а кто-то из наших ведущих авиационных КБ имеет бюджетное финансирование по работам в этой области?

Или тут Белоусова (который, кстати, в бытность вице-премьером курировал весь госзаказ по БПЛА) маловато, нужно, чтоб лично Путин поручил, без этого - никак?

А.Б.