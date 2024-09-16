Они могут и барана сделать депутатом

«Народ не обдурить! Он всё видит и мотает на ус. Просто сейчас, в данное время, при внешней угрозе, внутренние вопросы к тем, кто развалил и уничтожил избирательную систему региона и всей страны, кто нивелировал самый главный государствообразующий орган власти - оставили на потом. Но сколько пружину не сжимай, она разжимается, внезапно, резко и больно...

… А мы с вами теперь большой единой командой продолжаем работать. Я рада, что сейчас избиратели и наблюдатели решили вступить к нам в партию КПРФ, особенно рада тем, кто вступает именно в Ворошиловский райком, где я первый секретарь, чтобы совместно бороться с несправедливостью и за идеи программы Коммунистов», — так комментирует прошедшие в Ростовской области довыборы в Госдуму депутат Гордумы Ростова от КПРФ Наталья Оськина.

Напоминаем, по официальной версии за Наталью Оськину проголосовали 11,28 % избирателей, за кандидата от партии власти Викторию Абрамченко «проголосовали» 75,73 % голосов избирателей.

Естественно, власти готовились к такой победе долго и тщательно. Естественно, работало стандартное для нынешней РФ растягивание голосования на три дня. Понятно, что такое распоряжение дает правящей партии, располагающей неограниченным административный ресурсом, преимущество над оппозицией, опирающейся на членов партии и волонтёров, человеческий ресурс которых в гораздо большей степени ограничен.

Кстати, об административном ресурсе. Как удалось установить Наталье Оськиной, у работников сферы педагогики была серьёзная причина стараться изо всех сил: «У многих до выборов были взяты заявления (на увольнение) по собственному желанию, без даты! В зависимости от ЯВКИ на участках, судьба ЭТИХ педагогов в руках ТЕХ САМЫХ, кого они СВОИМИ РУКАМИ выбирают вместо жителей много лет...»

Впрочем, этим всё не ограничивалось.

Была применена новая технология защиты выборов от народа (по официальной версии для защиты избирателей от ВСУ), а именно — запрет на фото- и видеосъёмку для наблюдателей. Причём, запрет действовал даже по ночам, когда избирателей не было. После этого запрета наблюдателей стало можно просто взять и вытолкать из ненужных мест. Или просто забить на них. Всё равно у них доказательств не будет. Только слова.

Но и этого оказалось мало. Ещё был введён специальный пункт (это уже не только в Ростове), позволяющей партии привлекать наблюдателей только из своего округа. Естественно, этот пункт, как и растяжение выборов на три дня, ставит оппозиционную партию (опирающуюся на активистов), в более сложное положение, по сравнению с правящей партией, опирающейся на служивых.

Ну а дальше, под прикрытием такой вот ТРОЙНОЙ защиты (трёхдневное голосование, запрет на наблюдателей из другого округа, запрет на видеосъёмку) можно было развернуться.

Применялись трафареты. То есть, данные голосующего человека полностью закрывались листком с прорезью, оставалась возможность только поставить в эту прорезь галочку, непонятно за кого. Обоснование железное – защита персональных данных. В общем, персональные данные избирателей защищались от избирателей. Некоторые особо въедливые избиратели, знающие, что ИЗБИРАТЕЛЬ ЛИЧНО И САМ ДОЛЖЕН УДОСТОВЕРИТЬСЯ в правильности ЕГО ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ И ПРИПИСКЕ, всё-таки, с этим не соглашались. Тогда могло неожиданно выясниться что:

- Они сами расписываются не за себя, а за какого-то дядю, а за них уже проголосовали другие дяди.

- В выборах, кроме них, уже участвует старенькая 89-летняя бабушка, которая даже дома не голосует.

- В выборах участвовал сын, ушедший на СВО. Видимо, он вернулся, прямо на военном самолёте, чтобы исполнить свой священный гражданский долг, а затем столь же скоропостижно отлетел обратно, даже не успев встретиться с родителями.

Помимо трафаретов имела место выдача бюллетеней с уже проставленными фамилиями, причём, по три в одни руки (видимо, хорошо проверенные руки).

Ну и самое грубейшее нарушение, абсолютное несочетание числа реально проголосовавших и записанных в голосовавшие.

Как рассказывает Наталья Оськина:

«Странные фокусы, когда при явке 146 человек на участок, согласно электронной шахматке, на сейф-пакете пишут 746, считая "по выданным бюллетеням", вместо подсчёта РЕАЛЬНОГО числа пришедших по книгам избирателей. А далее ГДЕ БРАТЬ недостающие 600?

А там вступает в действие - "И снова седая ночь..."

И, наконец, в ход всякие «мелкие» шалости в духе фокусов с исчезающими чернилами

https://vk.com/video/@deputatoskina?z=video599950419_456239839%2Fpl_599950419_-2

или бюллетеней с точкой, вдавленной в нужном месте (такая точка читается КОИБ, как голос за нужного кандидата ) и т.д...

Что тут ещё можно сказать? Только процитировать несколько комментариев ростовчан в интернете на данную тему:

«Выборы ни что иное, как насмешка над избирателем»

«У нас во дворе, насколько мне известно, почти все проголосовали за Оськину. Про Абрамченко слышим впервые. Потом обижаются на людей, что не хотят голосовать. Смотрела результаты голосования – просто анекдот. Такой разрыв - сразу видно фальсификация. Хотели бы выиграть – ну хоть бы 45 на 55 процентов. Может, и поверили бы»

«Манипуляции на выборах достигли мастерства высшего пилотажа. Они могут и барана делать депутатом».

Такие дела.