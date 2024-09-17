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Московский листок

Надо и такси безопаснее, и подарков детям больше!

Опубликовано 17.09.2024 автором Сергей Марков в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Надо и такси безопаснее, и подарков детям больше!

Продолжается бурный диалог правительства и представителей мира такси, среди которых активны Союз пользователей цифровых платформ "Цифровой мир" (Валерий Корнеев)  и "объединение самозанятых России (Игорь Жмакин). Обзор этих дискуссий даёт сегодня правительственная "Российская Газета". А 19 сентября и Госдума проведет расширенные слушания с участниками отрасли.

В такси нужно наводить порядок, это ясно. И с учётом цифрового мира - то есть работы такси через агрегаторы.

Менять правила нужно, чтобы реального порядка было больше, чем раньше, а не меньше.

А пока получается, что из 600 тысяч работающих самостоятельно таксистов по новому закону будут работать только 3%. А 72% хотят просто уйти в теневую экономику.

Потому что новая модель пока учитывает только один тип таксистов: мигранты.

Но кроме мигрантов в стране как раз 600 тысяч самозанятых таксистов.

А что такое самозанятый таксист в среднем: 45 лет, мужчина, женат, двое детей, без высшего образования, русский. Да по социальному профилю, эти люди- опора державы!

Но по новым правилам из них смогут работать только 3%.

Жесткие требования по проверке и контролю неграждан водителей такси - я двумя руками за такие правила для мигрантов, работающих по 12 часов в день в таксопарке.

Но для отцов двоих детей, которые подрабатывают таксистом 20 часов в неделю, правила должны быть проще. И уж точно не такими, по которым не уйдут в тень 80% этих нормальных наших мужиков.  Которые опора государства. И которым, вместе с их детьми, и должны служить все государственные структуры!

Если сделать ошибку, то такси станет еще дороже и не безопасным. А сотни тысяч детей станут меньше получать подарки от отцов. А надо и такси безопаснее, и подарков детям больше!

От редакции: Сергей Марков во многом абсолютно прав, он вообще единственный серьезный аналитик из числа тех, кто работает с партией власти и при этом сохраняет не только трезвый взголяд, но и совесть. 

Он прав - вот эти русские трудящиеся мужики - и есть опора государства, но государство-то плюет на свою опору, предпочитая опираться на совершенно иные социальные группы!

Государство же не против, чтобы у этих мужиков и их детей все было хорошо, но вот только ничего для этого не делает. Мол, давайте как-нибудь сами...

Вот точно ли этим людям служат все структуры государства? Даже и Марков так не говорит, говорит - "должны служить"... А структуры государства хотя бы подозревают об этом своем должествовании? 

Что-то сомневаюсь я однако... Есть много других отцов и их детей, кому структуры государства готовы служить просто как собачка, высунув язык. И это точно не "в среднем: 45 лет, мужчина, женат, двое детей, без высшего образования, русский". Служат структуры государства тем, кого эти мужики развозят вечером по кабакам и борделям, а к ночи вывозят пьяненьких и обкуренных в их элитные аппартаменты. Чтобы с утра они могли, уже на служебном авто, ехать "служить Отечеству", которое знает, кому и сколько оно должно, а кому - дырку от бублика...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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раб Божий Сорин И.Л.-
Вытрите подбородок, подяички и подпопочкой написал 17.09.2024 10:03
Таксисты , вот эти русские трудящиеся мужики - и есть опора государства, ибо бл у нас вот такое говногосударство, где сфера услуг нижайшего уровня занимает наиглавнейшее место.
Таксисты, проститутки, мусорщики играют важнейшую роль в империи говносрани.
Но ведь это совсем не стыдно, право же, свое не пахнет.
Да, мы , русские, голимое говносраное. Наша роль хватать любую падаль из рук хозяина, радосто виляя хвостом. Спасибо Ленину за уничтожение . Низкий поклон Сталину за то, что приучил нас быть говносранью. Спасибо Путину - не дал нам вернуться в мир свободы и демократии, ибо мы осознали необходимость быть конкретным говнищщем на планете и теперь работа таксиста это трудящиеся мужики, котрые и есть опора гговногосударства Россия.
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