Продолжается бурный диалог правительства и представителей мира такси, среди которых активны Союз пользователей цифровых платформ "Цифровой мир" (Валерий Корнеев) и "объединение самозанятых России (Игорь Жмакин). Обзор этих дискуссий даёт сегодня правительственная "Российская Газета". А 19 сентября и Госдума проведет расширенные слушания с участниками отрасли.

В такси нужно наводить порядок, это ясно. И с учётом цифрового мира - то есть работы такси через агрегаторы.

Менять правила нужно, чтобы реального порядка было больше, чем раньше, а не меньше.

А пока получается, что из 600 тысяч работающих самостоятельно таксистов по новому закону будут работать только 3%. А 72% хотят просто уйти в теневую экономику.

Потому что новая модель пока учитывает только один тип таксистов: мигранты.

Но кроме мигрантов в стране как раз 600 тысяч самозанятых таксистов.

А что такое самозанятый таксист в среднем: 45 лет, мужчина, женат, двое детей, без высшего образования, русский. Да по социальному профилю, эти люди- опора державы!

Но по новым правилам из них смогут работать только 3%.

Жесткие требования по проверке и контролю неграждан водителей такси - я двумя руками за такие правила для мигрантов, работающих по 12 часов в день в таксопарке.

Но для отцов двоих детей, которые подрабатывают таксистом 20 часов в неделю, правила должны быть проще. И уж точно не такими, по которым не уйдут в тень 80% этих нормальных наших мужиков. Которые опора государства. И которым, вместе с их детьми, и должны служить все государственные структуры!

Если сделать ошибку, то такси станет еще дороже и не безопасным. А сотни тысяч детей станут меньше получать подарки от отцов. А надо и такси безопаснее, и подарков детям больше!

От редакции: Сергей Марков во многом абсолютно прав, он вообще единственный серьезный аналитик из числа тех, кто работает с партией власти и при этом сохраняет не только трезвый взголяд, но и совесть.

Он прав - вот эти русские трудящиеся мужики - и есть опора государства, но государство-то плюет на свою опору, предпочитая опираться на совершенно иные социальные группы!

Государство же не против, чтобы у этих мужиков и их детей все было хорошо, но вот только ничего для этого не делает. Мол, давайте как-нибудь сами...

Вот точно ли этим людям служат все структуры государства? Даже и Марков так не говорит, говорит - "должны служить"... А структуры государства хотя бы подозревают об этом своем должествовании?

Что-то сомневаюсь я однако... Есть много других отцов и их детей, кому структуры государства готовы служить просто как собачка, высунув язык. И это точно не "в среднем: 45 лет, мужчина, женат, двое детей, без высшего образования, русский". Служат структуры государства тем, кого эти мужики развозят вечером по кабакам и борделям, а к ночи вывозят пьяненьких и обкуренных в их элитные аппартаменты. Чтобы с утра они могли, уже на служебном авто, ехать "служить Отечеству", которое знает, кому и сколько оно должно, а кому - дырку от бублика...

А.Б.