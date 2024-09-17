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Московский листок

"Фольксваген" запретить, "ВАЗ" замедлить!

Опубликовано 17.09.2024 в разделе комментариев 4

цензура рф youtube
"Фольксваген" запретить, "ВАЗ" замедлить!

Неожиданно, уж и не ждали, сразу ряд организаций получили официальный ответ от Роскомнадзора по поводу "замедления" Ютуба. Причем за подписью аж целого начальника управления!

Как теперь официально выяснилось, ни распоряжения, ни указа, не говоря уж про закон, под решением Роскомнадзора не обнаружилось.

Есть только мотивировка: "Многочисленные нарушения российского законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам" - не уважают, суки!

Как писал один поэт, по недосмотру Роскомнадзора назначенный "солнцем русской поэзии": "Мы дики, нет у нас законов!"

Почему американский сервис обязан соблюдать российские законы?

Почему, перед тем как посмотреть кино или музыку на канале, я обязан убедиться, что они уважают нашу страну?

Вот сажусь в свой "Фольксваген", а основал фирму аж сам Гитлер! Но ничего, пока ездить можно. Было время даже и сами клепали их в Калуге. Хотя уж куда неуважительней Гитлера...

Надо бы разобраться с этим "Фольксвагеном". Да и "Фиат" имел отношения с режимом Муссолини, а именно из него и вырос наш патриотический "ВАЗ"... Ну, может, не запретить, а замедлить, до скорости велосипеда.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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Выебки воров и воровской шлюхи веселятся
Как хорошо написал 17.09.2024 11:52
.
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Свадьба а полмиллиарда голубая мечта КУща
Любомирас Лапуцявичус написал 17.09.2024 11:50
Служба в армии &#8212; это наказание для богатых
На свадьбе, которая стоила 400 миллионов, жениха пугали отправкой на войну, если он обидит жену.
Дядя жениха &#8212; экс-глава Владикавказа Махарбек Хадарцев пообещал отцу невесты, что его родственник молодую будет носить на руках, иначе его отправят на фронт, &#171;чтобы он искупил свою вину&#187;. Отец невесты &#8212; замруководитель Росреестра Москвы.
Это простому мужику чиновники расскажут, что надо родину защищать и гордиться этим. А для них окоп &#8212; последнее место, где богатенькие хотели бы оказаться.
@mobilizationnews
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Re:головне
Zikm написал 17.09.2024 11:38
Очень смешная трактовка истории в интерпретации кацапов. На самом деле концепцию автомобиля разработали Пауль Ярай и Ганс Ледвинка для Tatra V570. Фердинанд Порше эту идею скоммуниздил для Volkswagen Kafer. И при чем тут гитлер?
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Во-во и перестаньте жрать наше сало
Кущ поддакивает написал 17.09.2024 11:24
Еще предлагаю замедлить Солнце, а лучше остановить. Ведь ушлое светило постоянно стремится на проклятый запад, вместо того, чтобы зависнуть над кремлем. Да, работы непочатый край.
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