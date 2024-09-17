"Фольксваген" запретить, "ВАЗ" замедлить!

Неожиданно, уж и не ждали, сразу ряд организаций получили официальный ответ от Роскомнадзора по поводу "замедления" Ютуба. Причем за подписью аж целого начальника управления!
Как теперь официально выяснилось, ни распоряжения, ни указа, не говоря уж про закон, под решением Роскомнадзора не обнаружилось.
Есть только мотивировка: "Многочисленные нарушения российского законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам" - не уважают, суки!
Как писал один поэт, по недосмотру Роскомнадзора назначенный "солнцем русской поэзии": "Мы дики, нет у нас законов!"
Почему американский сервис обязан соблюдать российские законы?
Почему, перед тем как посмотреть кино или музыку на канале, я обязан убедиться, что они уважают нашу страну?
Вот сажусь в свой "Фольксваген", а основал фирму аж сам Гитлер! Но ничего, пока ездить можно. Было время даже и сами клепали их в Калуге. Хотя уж куда неуважительней Гитлера...
Надо бы разобраться с этим "Фольксвагеном". Да и "Фиат" имел отношения с режимом Муссолини, а именно из него и вырос наш патриотический "ВАЗ"... Ну, может, не запретить, а замедлить, до скорости велосипеда.
А.Б.
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Как хорошо написал 17.09.2024 11:52
Любомирас Лапуцявичус написал 17.09.2024 11:50
На свадьбе, которая стоила 400 миллионов, жениха пугали отправкой на войну, если он обидит жену.
Дядя жениха — экс-глава Владикавказа Махарбек Хадарцев пообещал отцу невесты, что его родственник молодую будет носить на руках, иначе его отправят на фронт, «чтобы он искупил свою вину». Отец невесты — замруководитель Росреестра Москвы.
Это простому мужику чиновники расскажут, что надо родину защищать и гордиться этим. А для них окоп — последнее место, где богатенькие хотели бы оказаться.
@mobilizationnews
Zikm написал 17.09.2024 11:38
Кущ поддакивает написал 17.09.2024 11:24