"Фольксваген" запретить, "ВАЗ" замедлить!

Неожиданно, уж и не ждали, сразу ряд организаций получили официальный ответ от Роскомнадзора по поводу "замедления" Ютуба. Причем за подписью аж целого начальника управления!

Как теперь официально выяснилось, ни распоряжения, ни указа, не говоря уж про закон, под решением Роскомнадзора не обнаружилось.

Есть только мотивировка: "Многочисленные нарушения российского законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам" - не уважают, суки!

Как писал один поэт, по недосмотру Роскомнадзора назначенный "солнцем русской поэзии": "Мы дики, нет у нас законов!"

Почему американский сервис обязан соблюдать российские законы?

Почему, перед тем как посмотреть кино или музыку на канале, я обязан убедиться, что они уважают нашу страну?

Вот сажусь в свой "Фольксваген", а основал фирму аж сам Гитлер! Но ничего, пока ездить можно. Было время даже и сами клепали их в Калуге. Хотя уж куда неуважительней Гитлера...

Надо бы разобраться с этим "Фольксвагеном". Да и "Фиат" имел отношения с режимом Муссолини, а именно из него и вырос наш патриотический "ВАЗ"... Ну, может, не запретить, а замедлить, до скорости велосипеда.

А.Б.