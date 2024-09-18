Жара должна изменить жизнь столицы

Невероятная для Москвы погода, какой не было за всю историю, сильно изменила москвичей - они теперь совсем не бледные и вялые, все как на подбор с отличным загаром, бодрыми лицами и видимым здоровьем. Медицинская статистика за сентябрь подоспеет к последним числам октября, но уверенно можно сказать - по большинству позиций будет снижение. Ну кроме, разве, пищевых отравлений и кишечных инфекций.

То, за чем знающие люди ездили на бархатный сезон в Ялту или Сочи, теперь накрыло всех, прямо по месту жительства. И все вдруг поняли, что это хорошо!

Хотя для Краснодара и даже Ростова-на-Дону такой сентябрь скорее многолетняя норма - про метровый лед на Дону в шолоховские времена все уж позабыли...

Но теперь и москвичи знают - хорошо же!

И каков вывод? Изменит ли это нечаянно долгое лето образ жизни в столице?

***

Сейчас стало модно говорить о "голубых зонах" - местах, где живут дольше. В основном это у моря, в субтропиках. На территории нашей страны таких зон нет ни одной, хотя моря, солнца и качественной еды хватает...

Правда, не везде. В Москве моря нет и солнца маловато. Но самая высокая продолжительность жизни в России - именно в столице! За счет уровня и качества жизни. Собственно, еще немного качества - и Москва имеет шанс стать первой в России "голубой зоной".

Но разве привезешь в столицу море и солнце?

***

Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе.

Климат у нас меняется, и очевидно, что в сторону потепления, но происходит это медленно. Несопоставимо медленно по отношению к человеческой жизни.

Но я уже упоминал привычку ездить на море к бархатный сезон. К сожалению, это могли себе позволить в советское время далеко не все. И даже не из-за денег. Из-за дефицита времени. Жизнь не была приспособлена к большой мобильности - ходи пять раз в неделю на работу, два выходных с футболом и пивом. И 22 рабочих дня отпуска.

У представителей советской элиты и отпуска были побольше, и санатории на Южном берегу всегда к услугам. Никакой особой роскоши, кстати, каша на завтрак и вполне аскетичные номера. Но то самое качество жизни, с утренней гимнастикой и дозированным пляжем делало свое дело - посмотрите на цифры продолжительности жизни у номенклатуры и в среднем по стране.

Но те времена прошли им больше не вернутся.

Кое кто, например, может не только осень, но и зиму проводить на Бали или Мальдивах, и даже перемещаться по тропическим широтам на своей яхте. Но сколько таких баловней судьбы? Статистически ничтожная цифра... Да и перемещение из зимы в лето далеко не всегда благотворно для организма.

Зато старый и проверенный временем отъезд в теплые края на осень и встреча весны там же, когда у нас еще снег таять не начал, на состояние здоровья влияет весьма благотворно. Если без излишеств.

Но, к сожалению, массовым такой образ жизни тоже не назовешь...

А ведь сегодня для государства и общества такая сезонная миграция вполне по силам и по карману. Более того, если в государственных масштабах, то получается даже выгода - не только экономия на медицинских расходах. Просто сама по себе жизнь на юге в среднем дешевле, чем на севере.

И у нас огромные слои населения либо работают дистанционно, либо заняты непостоянно, либо имеют гибкий график, либо на пенсии, либо учатся, что тоде располагает к дистанционным формам...

Всем этим людям совершенно необязательно сидеть в Москве круглый год, наслаждаясь то зябким дождиком, то мокрым московским снегом.

Главное, что необычайно теплая осень этого года сформировала массовый запрос на хороший кримат, и шире - на более "курортный" образ жизни.

И дело государства - помочь обществу реализовать этот запрос. Запрос на долгую и хорошую жизнь. А потенциальная "голубая зона" у нас южней Ростова-на-Дону...