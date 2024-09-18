Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум отклонила приглашение Владимира Зеленского посетить Украину.

"В моем случае основная задача — управлять Мексикой. Мы поедем на некоторые международные мероприятия, которые считаем важными, но не будем много путешествовать, потому что наша ответственность находится здесь...", - заявила Шейнбаум.

На прошлой неделе в интервью мексиканской газете Excelsior Зеленский пообещал прислать высокопоставленного представителя на инаугурацию нового президента латиноамериканской страны и выразил надежду на ее официальный визит на Украину.

По словам Шейнбаум, Мексика продолжит курс внешней политики, определенный конституцией — не вмешиваться во внешние дела и придерживаться мирного разрешения противоречий.

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Еше деликатно ответила. Могла бы и послать по матери, благо предки ее перебрались в Мексику из Литвы в 1920-х, подальше от еврейских погромов.

И как президент Мексики, избранная от левых сил, должна относиться к режиму в Киеве, официально наследующего украинским нацистам? Где за имя Ленина или Троцкого вполне можно угодить в тюрьму, а Мексика как раз и была последним прибежищем Льва Давидовича, и идеи его там до сих пор весьма популярны, как и во всей Латинской Америке... А вот США, куда Зеленский собрался в очередной раз лизать остывающую задницу Байдена, там не сильно любят.

И с чего любить, когда Мексика была вынуждена отдать половину своей территории, включая сюда Калифорнию и Техас? Лет прошло много, но помнят...

И потом, не наглость ли приглашать в Киев президента страны, которая имеет населения, площади и объема ВВП в несколько раз больше? Может, лучше самим в гости, на правах бедного родственника? Мексика страна в основном католическая, там милостыню хорошо подают...

А.Б.