В городе Т... на складе боеприпасов... ничего не произошло

По поручению губернатора Тверской области организована горячая линия по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа. Власти также призвали жителей округа не публиковать кадры с места падения БПЛА «в целях общей безопасности».
Да вообще я не понимаю! Ничего не публиковать! За употребление слова "Торопец" вносить в список иноагентов!
18 сентября, ночью в тверском городе Т... в результате не очень понятно чего произошел пожар. Где именно случилось возгорание, не уточняется. Объявлена частичная эвакуация населения «с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар.
Это все, что положено знать, и то много!
Может, сухая трава загорелась, а люди панику подняли?
Не может же быть такого, чтоб боеприпасы хранились таким образом, что случайная продукция авиамодельного кружка залетела вдруг за тысячу верст и вызвала детонацию? Положительно не может быть такого! И чтоб ПВО пропустила через всю Россию... Нет, чепуха, невозможно!
А.Б.
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взрыв батареи электросамоката будет повесомее взрыва батареи гаджета. написал 18.09.2024 11:03