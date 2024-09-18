В городе Т... на складе боеприпасов... ничего не произошло

По поручению губернатора Тверской области организована горячая линия по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа. Власти также призвали жителей округа не публиковать кадры с места падения БПЛА «в целях общей безопасности».

Да вообще я не понимаю! Ничего не публиковать! За употребление слова "Торопец" вносить в список иноагентов!

18 сентября, ночью в тверском городе Т... в результате не очень понятно чего произошел пожар. Где именно случилось возгорание, не уточняется. Объявлена частичная эвакуация населения «с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар.

Это все, что положено знать, и то много!

Может, сухая трава загорелась, а люди панику подняли?

Не может же быть такого, чтоб боеприпасы хранились таким образом, что случайная продукция авиамодельного кружка залетела вдруг за тысячу верст и вызвала детонацию? Положительно не может быть такого! И чтоб ПВО пропустила через всю Россию... Нет, чепуха, невозможно!

А.Б.