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Московский листок

Спецоперация в 400 метрах от Кремля

Опубликовано 19.09.2024 в разделе комментариев 1

чечня кадыров бакальчук
Спецоперация в 400 метрах от Кремля

 Бакальчуку-мужчине предъявили обвинение по делу о стрельбе в центре Москвы. 

18 сентября у московского офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» произошла стрельба, когда Бакальчук в сопровождении охраны и бойцов из Чечни попытался войти туда, в результате конфликта пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, двоих спасти не удалось.

Это довольно далеко от границ Курской области, которые обороняет спецназ "!Ахмат", зато от Кремля всего 400 метров. Примерно на таком же расстоянии, как убийство Немцова, только с другой стороны. И там тоже были осуждены чеченские силовики, одного из которых сам Кадыров называл своим другом...

Может, у нас там спецоперация проходит, в 400-метровой зоне от Кремля? Может, пора жителей эвакуировать, которые там остались?

Но Песков молчит, Алаутдинов тоже...

А как же Путин, который в Кремле? Не пора ли в Нижнем ополчение собирать, на защиту законного государя?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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711 написал 19.09.2024 10:17
спор хозяйничающих субъектов.
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