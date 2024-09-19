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Московский листок

И кто же взорвал склад в Торопце?

Опубликовано 19.09.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
И кто же взорвал склад в Торопце?

Уже все заметили, что взорванные склады боепарипасов в Торопце были открыты в свое время замглавы Минобороны России Булгаковым, ныне находящимся под следствием. По заверениям чиновника, озвученным (https://www.ng.ru/news/617740.html) в 2018 году, реализация комплекса выстроит систему хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, «отвечающую самым высоким мировым стандартам». А арсенал «позволяет укрыть запасы ракет и боеприпасов от внешнего воздействия и обеспечить их сохранность и взрывопожаробезопасность».

Я принципиально не комментирую ход боевых действий, но Торопец Тверской области пока что не зона СВО.

Но разве не подозрительно, что целый замминистра обороны рассказывал журналистам о строительстве склада РАВ (https://t.me/rybar/63620?single)? При том, что даже факт строительства относится к сведениям, составляющим государственную тайну...

Сейчас этот замминистра под следстивием за коррупцию, по которой пролучит года три-четые и через года полтора, с учетом уже отбытого, выйдет на свободу. А вот государственная измена - это совсем иная мера ответственности.

И тут помотрим на материал известного блогера Монтян, которая просто воспроизводит фрагемент из Яндекс-карт, на котором прекрасно видны и склады в Торопце, и отдельные объекты внутри территории - не видно только следов ПВО и хоть какого-то бетонного укрытия - все как на ладони!

 Как и сообщения генерала "о дислокации, назначении, степени готовности, защищенности режимных и особо важных объектов, об их проектировании, строительстве и эксплуатации, а также об отводе земель, недр и акваторий для этих объектов".

И никого это тогда не смутило. Ни ДВКР, ни само МО, ни журналистов.

Разве это теперь не достаточный мотив для того, чтобы поучаствовать в уничтожении этих складов, и тем самым скрыть все недостатки в их проектировании и финансировании?

Как в 90-е винские склады рвались, чтобы скрыть недостачи в материально-технической части, так теперь вполне возможно, чтобы скрыть и более масштабные недостатки. А то как-то страннно, что современные склады взрываются не от прямого попадание ракеты или авиабомбы, а от "обломков БПЛА", если верить официальным сообщениям...

Там же не один генерал Булгаков заинтересован в сокрытии, там целая команда отвественных работников. С очень большими деньгами и очень большими возможностями.

Разумеется. я ничего не утверждаю - теперь ничего утверждать не сможет даже экспертиза. Я всего лишь предполагаю, в соответствии с принципом римского права - "ищи, кому выгодно"...

А.Б.



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