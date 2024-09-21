Снимать статус оборонного завода пока запретили

16 сентября в Арбитражном суде Пермского края снова решалась судьба ЗиДа (напоминаем, ЗиД - это оборонный завод, работающий в трёхсменном режиме над боеприпасами для СВО). На данном заседании разбиралось ходатайство арбитражного управляющего Льва Шляпина о выведении ЗиДа из реестра оборонных предприятий (!!!) Данное ходатайство было подано Шляпиным. Ходатайство было отклонено после протеста прокуратуры. Зачем такое ходатайство вообще выдвигалось? У защитников ЗиДа есть предположение, что это связано с позицией губернатора Махонина, уже анонсировавшего планы строительства моста прямо через территорию оборонного завода.

Другие участки берега краевые власти категорически не устраивают. В настоящее время ведутся подготовительные работы.

Так же на суде разбиралось дальнейшее нахождение Льва Шляпина в должности арбитражного управляющего. Напоминаем, данное требование было заявлено налоговой инспекцией, после того как ветераны ЗиДа неоднократно и публично известили ее о том, что Шляпин в Москве снят с аналогичного поста (управляющего оборонного завода директор оборонного завода «Электроприбор)

Причем причин снятия было официально установлено две:

Деятельность, принесшая заводу вред (оборонный завод выпускавший устройства связи для боевых кораблей был остановлен);

У Шляпина вообще НЕТ необходимой квалификации, для того, что бы быть управляющим военного предприятия.

И вот в отстранении Шляпина еще и с ЗиДа 16 сентября было отказано. Основание - Шляпин обжалует свое отстранение с «Электроприбора» в Верховном суде.

Отметим, что с первого раза жалоба поданная Шляпиным в Верховный суд (на свое отстранение) была завернута. Но вот со второго раза ее приняли.

Что же касается «Электроприбора», то он, в настоящее время бездействует. Трудовой коллектив практически распущен (кто сокращен, кто по собственному).

На арбитражном суде Минпромторг (представитель государства между прочем) свою позицию не высказывает, а налоговая (еще один орган как бы представляющий интересы государства) просто предлагает распродать завод.

Отметим, что и ЗиД за последние несколько лет пытались дважды привести в подобное состояние.

Первый раз его останавливали (работники получили уведомления о сокращении) в 2019-м (после иска налоговой инспекции).

Второй раз ЗиД пытались продать под снос в апреле 2023 года.

Обе попытки сорвались из-за активности ветеранов ЗиДа, работников ЗиДа, патриотической и коммунистической общественности.

Впрочем, напоминаем, планы строительства моста через территорию оборонного завода еще актуальны. А следующее заседание арбитража по ЗиДу состоится 14 октября.

Такие дела.

На фото

1.ветераны ЗиДа в здании арбитражного суда. Фото сделаны защитниками ЗиДа.

2.Одиночный пикет перед судом 2023 г.

3.Так, по замыслу проектировщиков будет выглядеть мост, протянутый сквозь военный завод. Из открытых источников в интернете.