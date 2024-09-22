Украинское военное командование согласовывает с зарубежными партнёрами Киева детали всех операций ВСУ, будь то наступление, контрудар или оборона, в эфире телеканала «Рада» заявил министр обороны Рустем Умеров.

«Мы всегда поясняем цели, какими силами и средствами мы будем это делать, чтобы наши партнёры были в курсе этого», — признался глава ведомства.

Особое внимание уделяется вопросам применения западного оружия, Киев не может использовать поставленное военное имущество, пока не получит «добро» от его владельца.

Ну, это "секрет Полишинеля", ВСУ полностью вооружены и оснащены странами НАТО, вплоть до резинки от трусов. Естественно, планирование операций с применением западного вооружения и военной техники планируется с участием ее владельцев, которые несравнимо лучше знают ее ТТХ.

Допустим, как доверить применение Ф-16 людям, которые только вчера сели в его кабину?

Но есть и другой нюанс – на Украине нет генералов! Нет, мужчин и женщин в штанах с лампасами полно, там даже полковники носят лампасы, но вот военных с высшим военным образованием кот наплакал. Высшее военное образование дает академия, а на Украине таких учебных заведений сроду не было, все учились либо в Москве, либо в Питере. И можно высшее военное училище переименовать хоть в академию, хоть в университет, от этого оно академией еще не станет. А генералов советской службы из ВСУ уволили много лет назад.

Вот тот же генерал Сырский закончил Национальный университет обороны Украины в Киеве, но на самом деле это Киевское высшее артиллерийское училище имени Кирова, очень хорошее училище с еще дореволюционной историей, но никак не академия.

Соответственно, выпускники академий, особенно военно-стратегического уровня, есть в странах НАТО – Британии, Франции, само собой США, вот они и планируют операции ВСУ. А до украинских военных доводят уже оперативно-тактические задания.

На других условиях Украина больше ничего бы от Запада не получила.

А.Б.