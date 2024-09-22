Депутаты Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) направили письменный запрос в правительство Германии по поводу атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область. Среди прочего они поинтересовались, разрешалось ли использовать для нападения немецкие танки и сопоставлялись ли события с Курской битвой 1943 года.

Так, депутаты поинтересовались, «не считает ли правительство, что применение немецких танков против России и, возможно, в России является проблематичным в свете истории Курской битвы 1943 года, пробуждает ли это в России исторические воспоминания и может привести к эскалации».

АдГ также просит ответить, было ли известно правительству заранее об атаке, поддерживали ли ее специалисты Бундесвера и велась ли для этого подготовка украинских военных в Германии.

Также депутаты спрашивают, известно ли правительству о совершенных Украиной военных преступлениях в Курской области.

Не думаю, что военные преступления ВСУ планировались заранее.

А вот вторжение ВСУ как прокси-армии НАТО планировалось точно, и в части применения германского вооружения точно при участии специалистов Бундесвера. Или уже Вермахта?