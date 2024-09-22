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Московский листок

Экономика встала на военные рельсы

Опубликовано 22.09.2024 в разделе комментариев 0

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Экономика встала на военные рельсы

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования объяснили разрыв между двухзначными темпами роста капвложений и наблюдаемой стагнацией предложения инвестиционных товаров и строительства, которое должно было бы расти сопоставимыми темпами.

Высокая динамика инвестиций «вероятно, в значительной мере связана с производством военной продукции», заключают аналитики ЦМАКП. Рентабельность в большинстве гражданских отраслей при этом снижается, во многих из них она уже близка или ниже рентабельности альтернативных вложений, что дестимулирует инвестиции и придает актуальность дискуссии об изменении модели госстимулирования экономики, инициированной Банком России.

По данным Росстата, напомним, во втором квартале капвложения крупных и средних предприятий в годовом выражении выросли на 11,5% против 14,6% в первом квартале 2024 года, а в целом по экономике — на 8,3% и 14,5% соответственно.

 



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