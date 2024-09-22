Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин по случаю 80-летия освобождения Таллина от фашистской оккупации заявил, что раскопки могил воинов Красной армии и их эксгумация в Эстонии являются актом вандализма.

Салимуллин отметил желание премьер-министра Эстонии Кристена Михала избавиться от монументов красноармейцам, «ценой собственных жизней подаривших свободу нынешнему поколению эстоноземельцев».

Тем более что глумление над павшими воинами происходит на фоне подчеркнуто уважительного отношения к памятникам нацистским коллаборационистам, отметил поверенный.

Всем же ясно, что режим в Эстонии считает "оккупантами" именно советских солдат, а германских нацистов – освободителями для нацистов эстонских.

Еще до развала СССР Горбачев отдал Прибалтику нашим геополитическим противникам, что любопытно, без условий. Естественно, все, что было хорошо для нас, стало плохо для них, включая сюда и победу над нацизмом, и сам нацизм.

Эстонцы получили гражданство в ЕС и право нести в Европу свои взгляды на прошлое. И в эстонском прошлом не было Победы советского народа в войне, а была оккупация мирных эстонских нацистов советской армией.

И это правда, нацисты в Эстонии были мирными, потому что все немирные эстонские нацисты ушли воевать в СС… А евреев истребили мирные нацисты еще до прихода немцев.

Теперь можно сквитаться и с мертвыми советскими солдатами – живых эстонские нацисты боялись до кровавого поноса…

А.Б.