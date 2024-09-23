"Горе от ума" 2.0

Проблема планирования в профессиональном образовании тесно связана с проблемой долгосрочного планирования на производстве – если в министерстве более-менее четко себе представляют, сколько народному образованию потребуется, скажем, учителей русского языка и литературы, то сколько авиационной промышленности потребуется инженеров-двигателистов, знают только в самой авиационной промышленности. И то неточно…

В советское время кадровой планирование на отраслевом уровне было понятно – пятилетние планы, примерно понятные объемы и номенклатура продукции указывали и на то, какие специалисты и где потребуются.

Сегодня, когда нет никаких твердых плановых заданий и даже государственный оборонный заказ верстается на год, а дальше неизвестность, прикрытая вдобавок и государственной тайной, попробуй, рассчитай, какие специалисты и где понадобятся…

Конечно, можно ответить, мол, на Западе, когда-то диком, каким-то образом же выпускают специалистов для промышленности… Да, выпускают, благодаря тому, что все крупные производственные корпорации по объемам своих бюджетов и диверсификации производства – это фактически маленькие государства с четкой плановой экономикой.

Скажем, корпорации "Боинг" или "Эрбас" заключают договоры на поставки сотен и тысяч самолетов еще на этапе эскизного проекта, на 10-20 лет, и четко себе представляют, какие специалисты, с каким профилем знаний и умений потребуются им в этот период.

Менее крупные компании либо работают на субподряде у корпораций-гигантов, либо решают свои кадровые проблемы за счет очень широкого рынка труда – где-нибудь, в Африке или Австралии окажется перепроизводство тех или иных специалистов, и государство по заявкам компаний формирует миграционную политику – вот такие-то специалисты требуются туда-то…

Для нас сейчас это почти недостижимо – квалифицированные кадры из республик бывшего СССР нами давно выбраны, а мастера совковой лопаты в наличии всегда. Вот на днях РЖД приняли на работу разнорабочих из черной Африки, не беда, что они по-русски ни бум-бум, копать могут – и ладно… С квалифицированными специалистами так не получится.

Скажем, в оборонной промышленности в связи с нуждами СВО, сейчас есть рост производства, реальные твердые заказы и потребность в кадрах, способных эти заказы выполнить. Но можно ли планировать заказ на подготовку специалистов инженерных специальностей исходя из этой ситуации? На обучение будущего инженера уйдет пять лет, плюс еще лет восемь-десять он должен проработать, чтобы приобрести нужную квалификацию. Но за эти годы СВО закончится, и оборонные заказы неизбежно снизятся. Не нужно в мирное время столько истребителей и снарядов, как в военное… И куда девать людей, подготовленных по определенному узкому профилю?

Во время краха советской "оборонки" гайдаровских времен, когда великий экономист просто взял, и отказался оплачивать уже исполненный оборонный заказ, инженеры пошли в бизнес, грубо говоря, торговать турецкими трусами. А сейчас куда? Да и не дело это, когда дипломированный специалист идет на работу, которая требует трех классов ЦПШ…

Международный рынок труда для наших специалистов закрыт и по причине "неконвертируемости" наших знаний и навыков к тамошним производственным требованиям, и проблема государственной тайны, и языковой барьер… А на внутреннем рынке работы по специальности нет по определению. Если с РСК "МиГ" инженер может перейти на "Сухой", то на АвтоВАЗе ему делать уже нечего…

И потом, разве это дело – готовить высокоспециализированного профессионала, сразу имея в виду, что работу ему придется искать не по своему профилю?

Опять же, в советское время существовала система распределения выпускников, когда молодой специалист должен был отработать в указанном месте 3 года, причем его по КзОТу не могли оттуда даже уволить. В то время это воспринималось едва ли не как дериват крепостного права, а сегодня – представьте себе, гарантированное трудоустройство с гарантированной зарплатой на целых три года!

Но в принципе, такая система может быть восстановлена, чтобы иметь возможность готовить узкопрофильных специалистов в ключевых отраслях промышленности. Совершенно нет нужды загонять в систему распределения представителей т.н. "свободных профессий", но "технарям", обреченным на государственный заказ, это было бы очень кстати.

И опыт такого рода уже был, в "нулевые" годы в Российском государственном медицинском университете был открыт Московский факультет, готовивший врачебные кадры для столичной сети здравоохранения. Там были те же обязательные три года в московской поликлинике по итогам обучения.

Потом, со сменой власти в городе проект как-то заглох, но сама идея вполне живая. Государство готовит специалиста и гарантирует ему трудоустройство. Ясна серьезность намерений.

Армия же готовит офицеров, предоставляя им полный карьерный профиль на всю жизнь вперед. Почему этого не может промышленность, ну хотя бы оборонная?

Скажем, для японских корпораций пожизненный найм – это скорее норма. И ничего, неплохо чувствует себя японская промышленность…

А у нас сейчас, предлагая молодому человеку профессию, никто не несет никакой ответственности за то, окажется ли он с ней востребован на производстве или нет?

При этом не неся никакой ответственности перед специалистами за их будущее трудоустройство по специальности, оно не может и быть уверенным, что в важный момент не окажется перед кадровым голодом, который некем будет восполнить.

Конкретный пример – одно из министерств "Большой девятки", девяти оборонных ведомств СССР, Министерство радиоэлектронной промышленности было ликвидировано под ходу Перестройки "под ноль". Не оставив преемников. Благодаря чему мы сидим полностью на импортной элементной базе, и даже космическое корабли оснащены китайскими чипами.

Сегодня уже всем понятно, что надо восстанавливать, а с кем? Где специалисты? А их никто не готовил аж с 1991 года, когда 1 декабря было упразднено министерство. За 35 лет кто не сбежал, тот умер.

И когда мы "неожиданно" отстали от Украины в области БПЛА, то есть систем вооружения по своей сложности на уровне авиамодельного кружка, вдруг выяснилось – задачка не решается. Нет тех, кто знает, как решать эту задачу. И взять неоткуда…

Баранов Анатолий, член Центрального совета Независимого профсоюза "Новый труд", в прошлом руководитель департамента РСК "МиГ", помощник вице-премьера РФ по оборонной промышленности