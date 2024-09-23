Депутат от КПРФ заказал проститутку прямо в Госдуму

В Сеть слили видео, на котором девушка в кабинете ублажает партнёра, очень похожего на коммуниста Дениса Парфёнова.

https://t.me/shot_shot/71827

Кажется, депутат перешёл кому-то дорогу.

На пикантных кадрах молодая девушка в белом заигрывает и смеётся, когда мужчина, похожий на 36-летнего депутата Госдумы Дениса Парфёнова, предлагает ей сесть на коленку в рабочем кабинете.

От кокетства девушка переходит к делу, за что получает одобрительный поцелуй.

В КПРФ подтвердили SHOT, что видео они уже посмотрели и "проводят работу". Представители партии рассматривают версию, что оно могло быть сгенерировано нейросетью.

Устроившую развратный рабочий день зовут Диана.

Судя по её анкете, 25-летняя девушка живёт в Москве, работает индивидуально.

Сам Денис Парфёнов пока никак не прокомментировал кадры с любовными утехами.

Денис Парфёнов родился в 1987 году, окончил МГУ, секретарь Московского городского комитета КПРФ, кандидат в члены ЦК КПРФ, депутат Госдумы РФ VII созыва, член фракции КПРФ с 2016 года.

От редакции: Я вообще не хотел касаться этой истории с Парфеновым и девушкой. Во-первых, потому что не вижу в этом ничего плохого - Денис человек молодой, неженатый, физически и психически здоровый. Ему что, в монахи записаться на время исполнения депутатских обязанностей?

Кому он сделал плохо? Кто хоть в какой-то степени пострадал от случившегося?

А раз так - какое нам всем до этого дело, в особенности товарищам по партии?

Ну да, проститутка, на рабочем месте... Так ведь работает депутат много, времени на цветы и ухаживания нет, занятой человек.

Разве лучше, если бы как многие завел бы себе для половых удовольствий секретутку, девушку из бедной семьи, готовую торговать собой за зарплату? А ведь у доброй половины депутатов именно так, а того хуже еще и мальчики, всегда готовые...

Неспроста же после инцидента с Парфеновым все кинулись приглашать специалистов, проверять свои кабинеты на предмет установленной аппаратуры...

Теперь во вторых.

Ясно же, что без участия специалистов подобную "спецроперацию" провернуть не получилось бы. О "высокой заинтересованности" в ней говорит и широчайшее распространение этой "бесценной информации" по всему медиапространству. Само собой это не делается.

Скажем, на ФОРУМ.мск это прислали некие анонимы. Вот тот самый текст, который над комментарием "от редакции".

Денег, правда, не предлагали. Видимо, решили, что по старой "дружбе" с КПРФ, которая в свое время обвинила меня - нет, не в сексуальных прегрешениях, а в мифическом "неотроцкизме", даже постановление съезда приняли. И до сих пор не извинились, хотя все понимают, что обвинили почем зря. Даже Рашкин не извинился, хотя после лося многое мог переосмыслить...

И скажу руководству зюгановской партии прямо - вы дерьмо, от вас трудящимся проку еще меньше, чем молока с того животного, которого застрелил Рашкин. И вот это вот "проводят работу" особенно омерзительно. Ширинку что ли изучают на предмет следов "неотроцкизьма"?

Так за это Героя труда не дают, его дают за серьезные отношения, с заглотом...

Анатолий Баранов, неотроцкист