"Друг мой президентом стал"

Это пишет Дарья Митина, секретарь ЦК ОКП и лидер Независимого профсоюза "Новый труд": "На президентских выборах на острове Шри-Ланка уверенно победил большой поклонник Карла Маркса и Владимира Ленина Анура Кумара Диссанаяки выдвигавшийся от марксистско-ленинской коммунистической партии.

Страна ему досталась в крайне плачевном состоянии. "Попередники" довели остров до ручки, так что у него есть определенный карт-бланш на изменения в стране. При этом на выборах в 2022 году он набрал всего 3%, а на этих - 43%. Собственно, 43% на выборах за марксистов, достаточно наглядный маркер того, в каком положении находится страна.

Местные коммунисты собираются в первую очередь ограничить зависимость страны от указаний МВФ, что безусловно правильный шаг - примеров успешного развития страны следующей рекомендациям МВФ не имеется.

Можно также ожидать более тесного сотрудничества Шри-Ланки с Китаем, который является главным кредитором острова, который должен Пекину чуть менее 5 млрд. долларов. Теперь, помимо экономических и финансовых факторов, сближению будет способствовать и фактор идеологический.

В общем, будем посмотреть. Шри-Ланка является достаточно интересным примером, когда марксистско-ленинская партия приходит к власти не через революцию или партизанское народно-освободительное движение, а через буржуазные выборы".