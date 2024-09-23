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Московский листок

"Друг мой президентом стал"

Опубликовано 23.09.2024 в разделе комментариев 1

выборы митина шриланка
"Друг мой президентом стал"

Это пишет Дарья Митина, секретарь ЦК ОКП и лидер Независимого профсоюза "Новый труд": "На президентских выборах на острове Шри-Ланка уверенно победил большой поклонник Карла Маркса и Владимира Ленина Анура Кумара Диссанаяки выдвигавшийся от марксистско-ленинской коммунистической партии. 

Страна ему досталась в крайне плачевном состоянии. "Попередники" довели остров до ручки, так что у него есть определенный карт-бланш на изменения в стране. При этом на выборах в 2022 году он набрал всего 3%, а на этих - 43%. Собственно, 43% на выборах за марксистов, достаточно наглядный маркер того, в каком положении находится страна. 

Местные коммунисты собираются в первую очередь ограничить зависимость страны от указаний МВФ, что безусловно правильный шаг - примеров успешного развития страны следующей рекомендациям МВФ не имеется. 

Можно также ожидать более тесного сотрудничества Шри-Ланки с Китаем, который является главным кредитором острова, который должен Пекину чуть менее 5 млрд. долларов. Теперь, помимо экономических и финансовых факторов, сближению будет способствовать и фактор идеологический. 

В общем, будем посмотреть. Шри-Ланка является достаточно интересным примером, когда марксистско-ленинская партия приходит к власти не через революцию или партизанское народно-освободительное движение, а через буржуазные выборы".



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Всего комментариев к статье: 1
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приходит к власти не через революцию
Кущ жри-ланка написал 23.09.2024 10:05
Это как? Фигня какая-то. А как же честный отъем средств производства у честных же буржуазных налогоплательшиков? Может случиться шкандаль. Да, марксисты уже не те. Эти даже Валдбериз отобрать не смогут.
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