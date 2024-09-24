Дуров сломался: Telegram будет выдавать IP-адреса и телефоны пользователей

Администрация Telegram будет передавать IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих правила сервиса, «соответствующим государственным органам» государств мира по «обоснованному» решению суда, сообщил в своем канале Павел Дуров.

Он также отметил, что функция поиска мессенджера, позволяющая производить его по каналам и ботам, в некоторых случаях использовалась торговцами нелегальным товаром, которые нарушали правила Telegram.

Теперь, как отмечает Дуров, весь « проблемный контент, идентифицированный в поиске» был удален, а при нахождении «чего-либо небезопасного или нелегального» он призывает жаловаться в специальный бот.

https://theins.ru/news/274792