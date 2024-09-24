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Московский листок

Дуров сломался: Telegram будет выдавать IP-адреса и телефоны пользователей

Опубликовано 24.09.2024 автором Без имени в разделе комментариев 1

суд закон
Дуров сломался: Telegram будет выдавать IP-адреса и телефоны пользователей

Администрация Telegram будет передавать IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих правила сервиса, «соответствующим государственным органам» государств мира по «обоснованному» решению суда, сообщил в своем канале Павел Дуров.

 

Он также отметил, что функция поиска мессенджера, позволяющая производить его по каналам и ботам, в некоторых случаях использовалась торговцами нелегальным товаром, которые нарушали правила Telegram.

 

Теперь, как отмечает Дуров, весь « проблемный контент, идентифицированный в поиске» был удален, а при нахождении «чего-либо небезопасного или нелегального» он призывает жаловаться в специальный бот.

 

https://theins.ru/news/274792



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:головне
Uhwa написал 24.09.2024 12:18
Тот, кто пользуется продуктами, изготовленными при помощи дуровского рукоблудия (включая вконтакте и телеграм). Нуждаются в срочной госпитализации и неотложной психиатрической помощи. А некоторых лечить уже поздно. И они нуждаются в услугах таксидермиста.
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