Пират умирает, тонет его пиратский корабль

Одна из самых популярных «пиратских» онлайн-библиотек начала 2010-х Flibusta была заблокирована в России еще в 2016 году.

В апреле 2016 года Мосгорсуд вынес решение о пожизненной блокировке онлайн-библиотеки - приговор оказался пророческим.

«Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, «Флибуста» на этом, видимо, закончилась, как и я сам», — написал автор проекта, скрывающийся за псевдонимом Stiver. Даже имени нет...

Глиобластома - это все, приговор как в Мосгорсуде, обжалованию не подлежит.

И это новая проблема - со смертью владельца гибнет творческий продукт, от него не остается ни томов в библиотеке, ни клинописи на глиняных табличках.

Серверы для работы библиотеки оплачены еще на несколько недель, а дальше все...

Ну а государство заботится о резервном копировании только для нужд ФСБ и Следственного комитета... А РКН и прокуратура играют роль знаменитых "троек".

С ФОРУМом.мск и Социал ЗА предстоит та же история.