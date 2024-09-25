Часовая мина неэффективных нацпроектов

Украинский кризис угробит нынешнюю Российскую Федерацию точно также, как Афганистан угробил прошлый Советский Союз. Все одно и то же по историческому принципу загнивания.

А если это так, - а это так, и подробнее ниже, - то отрицание отрицания погубит уже БУРЖУАЗНУЮ Россию. Тогда второй и более совершенный Советский Союз придет на замену. Диалектика, уж извините за умные слова; но весь мир развивается подобным образом от природы и общества до мышления. Вот насчет мышления актуальность статьи тем более.

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Кстати, стороннику киевской хунты злорадствовать бессмысленно по поводу внутрироссийской критики здесь и далее. Потому что, если уж единороссовский либерализм Путина зашатается - то неонацистский либерализм Зеленского рухнет еще быстрее.

Но все же о нынешней России, и в чем принцип загнивания. А в том, что кремлевские нацпроекты стали неэффективными. Но вот именно, такая неэффективность, отягощенная СВО, и приведет страну к революционным переменам. Как говорится, вот вам горючий материал, вот вам и запал.

Автор затрагивал уже эту тему; но два с гаком года боевых действий, и конца-края не видно, подводят к научному прогнозу, чем грех не воспользоваться. То есть, нынешнее якобы стратегическое планирование заключено в следующих нацпроектах: «человеческий капитал», «комфортная среда для жизни» и «экономический рост». Но в том-то и беда, что это похоже на пиар в духе за все хорошее против всего плохого. Потому что реальное планирование тем и отличается от маниловщины, что создает ПРИОРИТЕТЫ.

Приоритет — это локомотив, тянущий поезд. Но, чтобы поезд состоял из одних локомотивов а-ля равнозначные нацпроекты, это что-то несуразное. Если, паче того, задний локомотив даст по тормозам, другой двинется назад, и лишь один даст вперед… хотели как лучше, а получилось, как всегда. И тридцать три года постсоветской власти и происходят подобным образом от «импортозамещения» до «двадцати миллионов высокотехнологичных рабочих мест» с «майскими указами» в придачу. Ну-ну. (Или даже ха-ха-ха).

Ну, хорошо, даже не стоит томить читателя критикой, а лучше сравнить с нормальным положением для наглядности. Возьмем торговый баланс, и увидим, что доля агропрома еще мала по сравнению с углеводородами, удобрениями, лесом и металлом. И если долю агропрома как главного приоритета довести, к примеру, до двадцати процентов за две пятилетки – это и будет локомотивом, тянущим за собой вагоны промышленности и социальной сферы. Все! Просто и гениально.

И наоборот, один и даже первый нацпроект не может быть приоритетом. Если совсем коротко, бабы не будут рожать в массовом порядке (создавать этот самый человеческий капитал), если не будет перспектив нормальных рабочих мест и для мужа, и для себя, и для ребенка. Жрать-то надо что-то не только сегодня на пособие (тоже мизерное), но завтра и послезавтра. А вот здесь-то полный бардак. Найти нормальную работу в современном городе фактически невозможно. Более того, развитие заводских технологий убьет даже нынешние городские места. Пусть не все, но многие. Поэтому выход только один – развитие деревни. Вот там рабочих мест с гектарами свободной земли пруд пруди, поэтому рожай, сколько влезет. А это и называется четким приоритетом в виде пятилеток агропрома.

Да, нужно провести в деревню дороги, газ, свет, связь, тепло, почту и медицинские услуги – что, собственно, и будет понятно всему обществу с массовой поддержкой. Но лишь одни и формальные «человеческий капитал», «комфортная среда» и «экономический рост» — это все равно что три тополя на Плющихе. По-научному такой бардак называется эклектикой, когда одно связано с другим или весьма мутно, или не связано вообще. А по-простому это называется телегой впереди лошади, когда столько-то людей а-ля человеческий капитал хочу - а создавать рабочие места для них не хочу.

Следовательно, вы, Путин с Мишустиным, должны создать нормальные рабочие места сначала, и вплоть до конкретных цифр пятилетки агропрома с крепким рублем и достойной зарплатой – а уж бабы с мужиками разберутся насчет человеческого капитала сами, и свечку держать никто не просит. Лошадь экономического роста должна быть впереди телеги роста населения, а не наоборот. Но коль этого нет, то и нынешние так называемые нацпроекты во многом неэффективны. Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю, что.

Ну, хорошо, давайте совсем конкретно. Любой, даже самый подлый и придворный экономист а-ля Силуанов, вынужден признать, что инфляция и является следствием неучтенных рисков, а отсюда следствием неправильного прогнозирования и планирования. Это очевидно, как дважды два четыре. А какая у нас инфляция, известно каждому, коль ставка для ее сдерживания задрана под двадцать процентов (и то может выйти в стагфляцию). Ну так, какие доказательства еще нужны, что это самое прогнозирование и планирование, - то есть, обсуждаемые нацпроекты, - неэффективны, и не гасят риски в нужное время и в нужном объеме?!.. Нет слов.

Еще раз, если птица ходит как утка, крякает как утка и летает как утка, значит, это утка. Если рынки разбалансированы; если цены растут не по дням, а по часам; если инфляция задрала ставку Центробанка — значит, нацпроекты не спасли и не спасают от таких перекосов. Значит, нацпроекты работают плохо как минимум, а бессмысленны как максимум.

Поэтому, а давайте наоборот, рубль держать не ставкой, убивающей малый бизнес в первую очередь … а переделкой (секвестированием) неэффективных нацпроектов. И если иной читатель испугается, то не стоит. Это еще надо посмотреть, кто будет в пролете. Может быть, в пролете окажется акционерная блядь с гастарбайтерами, отлученная от монопольных закупок по нацпроектам.

Да что далеко ходить, вот посмотрим на абсолютно показательный Ангарский городской округ, и которых по России пруд пруди. Это просто абсурд, - абсурдище, - когда малообеспеченных, да с детьми, в городе с населением в двести тридцать тысяч около шестнадцати процентов; но зато деньги распихиваются по «вкусным» закупкам-проектам с дешевым гастарбайтерским трудом, и в виде всяких перелицовок-замены бордюров-плитки-асфальтирования по второму кругу и в таком духе. Какая-то палата номер шесть. Значит, бордюры и памятные места менять-ремонтировать обязательно – а деньги малообеспеченным семьям выделять не обязательно. Бред! Но именно такой бред и происходит по причине жадности местной «элиты», сидящей на так называемых муниципальных программах и проектах, мать иху за ногу.

Кто ж спорит, что вменяемые нацпроекты необходимы в аспекте образования. Но мутные проекты и производные проектики тоже многочисленны, и когда правительственные упыри сидят в Москве, и распихивают бюджетные деньги по карманам «элиты» в виде подобных нацпроектов и производных. Поэтому в тысячу раз лучше, когда сомнительные проекты секвестируются, но зато и инфляция падает с низкой ставкой банков и развитием малого бизнеса, и надбавки бюджетникам идут для спроса на тот же малый бизнес, и всем хорошо. Тогда вопрос ребром. Если инфляция в России задавила все и вся – неэффективные нацпроекты существуют или нет?!... СУЩЕСТВУЮТ, что и требовалось доказать.

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Но все же, если либералы зарубежных мастей думают, что критика выше в их пользу, то оные ошибаются смертельно. Второй и более совершенный Советский Союз встает на повестку дня, и который порубает всех подобных в капусту.

В том числе, оный справится методом советской демократии, когда «разделение властей» исчезает на корню. Значит, и мэры, аффилированные с акционерными бандами с неэффективными закупками-откатами, исчезнут от слова совсем, и о чем автор писал много раз. Ну и далее по лестнице вверх, когда и губернаторы, и начальники округов, и президенты не нужны. Денег на их содержание много, а толку мало. Эти деньги найдут более эффективное применение в виде бюджетных надбавок в том числе.

Но все же, другой критик скажет, что магазины-рестораны работают, свет днем и ночью, горячая и холодная вода имеется, и чего это автор нагоняет мраки в непростое время тем более. Ну, хорошо, представьте, что вам в дом подложили часовую мину. Вы не слухом не духом, радуетесь жизни, а потом бац … совсем нехорошо. Вот точно также и ныне. Автор и рад бы не нагнетать, да знания, жизненный опыт и совесть не дают. Если вложения в СВО не дадут близкий результат в виде краха киевской хунты, - а они, скорее всего, не дадут, - то часовая мина инфляции, вызванная неэффективными, а то и коррупционными нацпроектами в том числе, сработает.

Итого. Так называемая СВО угробит нынешнюю Российскую Федерацию точно также, как Афганистан угробил прошлый Советский Союз. Все это одно и то же по историческому принципу загнивания. И только, - если образно, но верно выразиться, -АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ Советский Союз выведет общество из кризиса. Но для этого и надо похерить нынешние неэффективные нацпроекты. Иного пути нет.