Зеленский прибыл в ООН на американском военно-транспортном самолете

Президент Украины Зеленский во время выступления на Совбезе ООН призвал «принудить» Россию к миру, поскольку мирных переговоров о завершении конфликта недостаточно, и Москву необходимо именно «принудить».
Содержательную часть не комментирую, и без меня небензи найдутся.
Но давайте отметим, что Зеленский прибыл в Нью-Йорк на американском военно-транспортном самолете и под опекой США, в американских военных штанах.
Это такая независимость? Хорошо не под конвоем...
И перваое, что он посетил в США - это завод по производству боеприпасов в Пенсильвании. Ясно, что такой элемент программы мог быть организован только США.
Американские президенты целуют младенцев, а украинские - американские снаряды...
Ну и на Совбезе ООН Зеленский пытался убедить объединенные нации ввести иностранных солдат в украинский конфликт.
Может, пора уже переводить штаб квартиру ООН из Нью-Йорка куда-нибудь подальше?
А.Б.
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Кущ доволен написал 25.09.2024 10:57
Лапискаускас написал 25.09.2024 10:38