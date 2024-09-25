Президент Украины Зеленский во время выступления на Совбезе ООН призвал «принудить» Россию к миру, поскольку мирных переговоров о завершении конфликта недостаточно, и Москву необходимо именно «принудить».

Содержательную часть не комментирую, и без меня небензи найдутся.

Но давайте отметим, что Зеленский прибыл в Нью-Йорк на американском военно-транспортном самолете и под опекой США, в американских военных штанах.

Это такая независимость? Хорошо не под конвоем...

И перваое, что он посетил в США - это завод по производству боеприпасов в Пенсильвании. Ясно, что такой элемент программы мог быть организован только США.

Американские президенты целуют младенцев, а украинские - американские снаряды...

Ну и на Совбезе ООН Зеленский пытался убедить объединенные нации ввести иностранных солдат в украинский конфликт.

Может, пора уже переводить штаб квартиру ООН из Нью-Йорка куда-нибудь подальше?

А.Б.