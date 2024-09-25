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Московский листок

Зеленский прибыл в ООН на американском военно-транспортном самолете

Опубликовано 25.09.2024 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Зеленский прибыл в ООН на американском военно-транспортном самолете

Президент Украины Зеленский во время выступления на Совбезе ООН призвал «принудить» Россию к миру, поскольку мирных переговоров о завершении конфликта недостаточно, и Москву необходимо именно «принудить».

Содержательную часть не комментирую, и без меня небензи найдутся.

Но давайте отметим, что Зеленский прибыл в Нью-Йорк на американском военно-транспортном самолете и под опекой США, в американских военных штанах.

Это такая независимость? Хорошо не под конвоем...

И перваое, что он посетил в США - это завод по производству боеприпасов в Пенсильвании. Ясно, что такой элемент программы мог быть организован только США.

Американские президенты целуют младенцев, а украинские - американские снаряды...

Ну и на Совбезе ООН Зеленский пытался убедить объединенные нации ввести иностранных солдат в украинский конфликт.

Может, пора уже переводить штаб квартиру ООН из Нью-Йорка куда-нибудь подальше?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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в американских военных штанах
Кущ доволен написал 25.09.2024 10:57
Хорошие штаны, у меня есть такие. Так вот скажу, что когда Рашка начнет производить такие штаны, то может и их будет носить какой-нибудь президент. Просто скрепы носить не комильфо.
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Эт чо за хууйня
Лапискаускас написал 25.09.2024 10:38
В Киеве отчего. Отчего не провели референдум по присоединению. Вот так бы за три дня и стал Киев свой.
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