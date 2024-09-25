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Московский листок

Анатолий Баранов: А платить больше не пробовали?

Опубликовано 25.09.2024 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Рознице не хватает более 1 млн сотрудников. Дефицит кадров привел к тому, что пункты выдачи заказов вынуждены закрываться. Ретейл — наиболее пострадавшая от дефицита кадров отрасль, люди уходят. Торговые сети повышают зарплаты на 25% в год, но это не решает проблемы.

Ребята, а что за зарплаты, что к вам не идет никто?

"Форбс" приводит слова владельца ПВЗ "Красное и белое" из Костромы: "Зарплаты повышаем, но людей все равно нет. Еще год назад платил 1800-2000 рублей за 12-часовую смену, сейчас больше 3000 рублей предлагаю, но желающих нет".

Я понимаю, Кострома не Москва, но в винной лавке платить по 2 тысячи за 12-часовую смену? То есть где-то тысяч 30 в месяц при нормальной нагрузке?

Ребята, а платить раз в пять больше не пробовали? И не врите, что доходы не позволяют, в виной лавке-то в Костроме...

Система маркетплейсов живет на огромных прибавочных стоимостях, варварских, на африканском уровне... А африканского уровня не хотят даже в Костроме, там вообще холодно и бананы по 200 рублей...



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