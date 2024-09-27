Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Приглашаем на конкурс "Карта Будущего"

Опубликовано 27.09.2024 автором КУБинец в разделе комментариев 0

культура тупость
Приглашаем на конкурс "Карта Будущего"

С 1 октября 2024 по 12 апреля 2025 года проводится конкурс «Карта Будущего». Это десятый сезон международного литературного конкурса социально - политической фантастики "КУБ-2091"

 

Призовой фонд 50 000 рублей. Работы принимаются по 9 марта включительно. Правила - https://konkurs.kub2091.ru/node/1098

 

Карта будущего, какая она? Это новые очертания стран, плавучие города или может летающие?

 

А может, с учетом веера вероятностей будущего, само время трехмерно и там так же есть оазисы светлого "прекрасного далёко" для нашей планеты и человечества?

 

А может, главное в том, что сами люди стали лучше и потому больше заслуживают быть счастливыми?

 

Как вы её себе представляете, каковы варианты этого светлого будущего, на которые еще надо попасть?

 

А значит нам нужна цель на этой карте и навигация!

 

На все эти вопросы вы можете как ответить сами, так и узнать в качестве читателя, в новом сезоне конкурса социально-политической фантастики "Карта Будущего" на площадке "КУБ-2091" - https://konkurs.kub2091.ru

 

Открытие конкурса капитанов в навигации к будущему - 1 октября. Не оставайтесь за бортом!



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Прошли разнополые депутаты, в остальном схожие
Прошли разнополые депутаты, в остальном схожие
09.09.2024
Фашист пролетел...
Фашист пролетел...
10.09.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Приглашаем на конкурс "Карта Будущего" (0)
Дважды лауреат госпремии и народная артистка РФ не нужна Латвии (3)
Путин наконец решил, когда применять ядерное оружие (21)
Анатолий Баранов: А платить больше не пробовали? (4)
Зеленский прибыл в ООН на американском военно-транспортном самолете (19)
Часовая мина неэффективных нацпроектов (14)
Дуров сломался: Telegram будет выдавать IP-адреса и телефоны пользователей (16)
Пират умирает, тонет его пиратский корабль (17)
Депутат от КПРФ заказал проститутку прямо в Госдуму (35)
"Друг мой президентом стал" (12)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Ремонт или снос? Как реформировать ООН, не скатившись в третью мировую
Михаил Делягин Михаил Делягин: Самокатчики ушли от наказания: Госдума проигнорировала новый закон
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Эстония и Финляндия готовятся к войне с Россией
Михаил Делягин Михаил Делягин: Торговля алкоголем: новый закон от Единой России снизит госпошлину
Михаил Делягин Михаил Делягин: Единая Россия планирует поддержать маленькие алкомаркеты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss