Приглашаем на конкурс "Карта Будущего"

С 1 октября 2024 по 12 апреля 2025 года проводится конкурс «Карта Будущего». Это десятый сезон международного литературного конкурса социально - политической фантастики "КУБ-2091"

Призовой фонд 50 000 рублей. Работы принимаются по 9 марта включительно. Правила - https://konkurs.kub2091.ru/node/1098

Карта будущего, какая она? Это новые очертания стран, плавучие города или может летающие?

А может, с учетом веера вероятностей будущего, само время трехмерно и там так же есть оазисы светлого "прекрасного далёко" для нашей планеты и человечества?

А может, главное в том, что сами люди стали лучше и потому больше заслуживают быть счастливыми?

Как вы её себе представляете, каковы варианты этого светлого будущего, на которые еще надо попасть?

А значит нам нужна цель на этой карте и навигация!

На все эти вопросы вы можете как ответить сами, так и узнать в качестве читателя, в новом сезоне конкурса социально-политической фантастики "Карта Будущего" на площадке "КУБ-2091" - https://konkurs.kub2091.ru

Открытие конкурса капитанов в навигации к будущему - 1 октября. Не оставайтесь за бортом!