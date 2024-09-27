Дважды лауреат госпремии и народная артистка РФ не нужна Латвии

"В конце лета выяснилось, что мне не могут продлить вид на жительство, так как все то, что я делала - покупала землю, потом строила дом, чтобы у меня была гарантия, что у меня будет вид на жительство, все это больше не работает. Все это аннулировали", - пожаловалась журналистам уехавшая из России в Латвию Чулпан Хаматова.
"Все это - земля, дом, больше, как оказалось, не причина для продления вида на жительство. А причина для продления, - контракт", - продолжила рассказ о своих попытках получить статус "почти гражданина" Хаматова.
Увы, контракт с Чулпан Хаматовой Национальный театр Риги продлевать не стал.
"После того, как нас попросили с Национального театра, мне, честно говоря, было уже все равно, останусь я в Латвии, не останусь я в Латвии... Ну, если я не нужна Латвии, ну поеду в другую страну", - сказала актриса.
К счастью, с помощью своих друзей по несчастью, актрисе на этот год удалось продлить желанный "латвийский" ВНЖ. Что будет на следующий год, актриса, по собственному признанию, старается не загадывать.
От редакции: Глупейшая ситуация - собираешься натурализоваться в стране, и при этом не удосужилась разобраться в ее миграционном законодательстве?
Ну да, большая актриса могла рассчитывать на особое к себе отношение... Но не удосужилась разобраться, что за политика в стране, на чье особое отношение она рассчитывает? В бывшем Тевтонском ордене не то, чтобы русских не любят - там вообще никого не любят на всякий случай. Ни татар, ни евреев - никого. Да и сами себя, вероятно, не очень, не знаю, чужая душа - потемки...
Ну и это в России Чулпан Хаматова большая актриса, а в Латвии просто эмигрантка, да еще связанная с Путиным - да, в прошлом, теперь это в прошлом, но какая доля актерского успеха Хаматовой проистекала из ее общественной деятельности?
В 2012 году Хаматова приняла участие в предвыборной кампании Путина в качестве героя агитационного ролика «Почему я голосую за Путина?» Ну вот и голосуй, подумали латыши, а нам тут этого не надо...
В 2015 году объявила о готовности снова сняться в предвыборном ролике, «если бы была построена ещё одна больница», то есть расписалась в том, что успех ее благотворительного фонда - это целиком поддержка российской власти... Но и себя не позабыла, вернеее ее не позабыли, не обидели: в 29 лет она получила первую Государственную премию, а через 10 лет еще и вторую... В 37 лет народная артистка РФ.
А в 2019 году в интервью журналистке Ирине Шихман актриса обвинила Путина в развязывании войны: «Если бы в 2012 году мне сказали, что „он сделает эту войну“, я бы не пошла голосовать. В 2012 году я бы не стала записывать ролик, если бы мне сказали, что будет война на Донбассе и будут погибать люди. Дети, мирное население…»
Это задолго до февраля 2022 года, но посл5е того, как в 2015-м она сказала, что готова снова сняться в предвыборном ролике Путина - но война на Донбассе шла уже в 2014-м... Да и начал ее, строго говоря, не Путин, а, наоборот, Турчинов, но актриса могла быть и не в курсе...
Зато латышские власти легко могли почерпнуть эту информацию в Википедии и сделать выводы. И, поматросив девушку, застегнули форменные штаны и предложили покинуть танцплощадку.
История некрасивая, никого не красит, но поучительная - даже очень красивой попой нужно вертеть осмотрительно. Особенно на чужом танцполе.
А.Б.
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и в каком роде к тебе обращаться? у нас не португалия, и фамилии склоняются. написал 27.09.2024 12:23
Кущ удивительный написал 27.09.2024 12:18
повертеть, я так глубоко возбуждена написал 27.09.2024 11:28
Историки любят искать истоки жестокости тиранов в их тяжелом детстве. Вот Сталина отец бил. От него, очевидно, сыну передался ген жестокости.
А Ленина, между прочим, не бил. У них была дружная, хорошая семья. Погуглите "жестокость Ленина" узнаете много интересного.
Вот первая, выпавшая мне цитата 1918 год, крестьяне в Пензенской губернии протестуют против продразверстки, то есть, против того, что у них отнимают хлеб, обрекая их на голодную смерть. Дедушка Ленин отправляет телеграмму:
"Товарищи! Восстание пяти волостей кулачья должно повести к беспощадному подавлению... Первое. Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не меньше ста заведомых кулаков, богатеев, кровопийц. Второе. Опубликовать их имена. Третье. Отнять у них весь хлеб. Четвертое. Назначить заложников... Сделать так, чтобы на сотни верст народ видел, трепетал, знал...".
Надо ли это понимать так, что родители Володи Ульянова были носителями рецессивного гена жестокости, который проявился у их ребенка? Может быть, какие-то другие факторы сформировали личность Ленина, кроме генов, естественно, на него повлиявших. Может быть, еще оказали влияние и казнь брата, и книги, которые он читал, и общая идейная обстановка
А если тебе объясняют, что ты происходишь из какого-то "дурного" народа, то одна распространенная реакция попытаться вырваться из этой ловушки, ассимилироваться, стать как все. Так в разных странах евреи пытались ассимилироваться, чтобы не стать жертвами антисемитизма. Знаю одну маленькую девочку из Петербурга, которая теперь живет в Португалии. На вопрос незнакомых людей "откуда ты?", она, не задумываясь, ответила: "Из Киева". Она уже поняла, кем лучше быть в нынешних обстоятельствах.
А есть и прямо противоположная реакция. Расцветающий пышным цветом в Европе антисемитизм сильно способствует развитию моего еврейского самосознания, хотя до последнего времени оно было, прямо скажем, слабеньким. В прошлом декабре я уже зажигала свечи на Хануку и выставляла их на подоконник, чтобы все видели. Опросы показывают, как, увы, увеличивается в Украине радикальный национализм и это не потому, что у украинцев "ген национализма", а потому что это понятный ответ на рассуждения о том, что украинского языка и украинского народа не существует. Те, кто раньше, и не думали о том, чтобы ходить в вышиванках, теперь носят их постоянно.
Знаменитый британский социолог Бенедикт Андерсон уже несколько десятилетий назад выпустил книгу о нациях с замечательным названием "Воображаемые сообщества". Люди, принадлежащие к некоему политическому сообществу, не могут реально представить себе "всех русских", "всех украинцев", "всех англичан". Еще Вольтер поражался, как это можно любить или ненавидеть тех людей, которых ты вообще никогда не видел. А вот ХХ век показал еще как можно. Можно говорить о еврейском заговоре и об американских кознях, о русской жестокости и украинском нацизме.