Дважды лауреат госпремии и народная артистка РФ не нужна Латвии

"В конце лета выяснилось, что мне не могут продлить вид на жительство, так как все то, что я делала - покупала землю, потом строила дом, чтобы у меня была гарантия, что у меня будет вид на жительство, все это больше не работает. Все это аннулировали", - пожаловалась журналистам уехавшая из России в Латвию Чулпан Хаматова.

"Все это - земля, дом, больше, как оказалось, не причина для продления вида на жительство. А причина для продления, - контракт", - продолжила рассказ о своих попытках получить статус "почти гражданина" Хаматова.

Увы, контракт с Чулпан Хаматовой Национальный театр Риги продлевать не стал.

"После того, как нас попросили с Национального театра, мне, честно говоря, было уже все равно, останусь я в Латвии, не останусь я в Латвии... Ну, если я не нужна Латвии, ну поеду в другую страну", - сказала актриса.

К счастью, с помощью своих друзей по несчастью, актрисе на этот год удалось продлить желанный "латвийский" ВНЖ. Что будет на следующий год, актриса, по собственному признанию, старается не загадывать.

От редакции: Глупейшая ситуация - собираешься натурализоваться в стране, и при этом не удосужилась разобраться в ее миграционном законодательстве?

Ну да, большая актриса могла рассчитывать на особое к себе отношение... Но не удосужилась разобраться, что за политика в стране, на чье особое отношение она рассчитывает? В бывшем Тевтонском ордене не то, чтобы русских не любят - там вообще никого не любят на всякий случай. Ни татар, ни евреев - никого. Да и сами себя, вероятно, не очень, не знаю, чужая душа - потемки...

Ну и это в России Чулпан Хаматова большая актриса, а в Латвии просто эмигрантка, да еще связанная с Путиным - да, в прошлом, теперь это в прошлом, но какая доля актерского успеха Хаматовой проистекала из ее общественной деятельности?

В 2012 году Хаматова приняла участие в предвыборной кампании Путина в качестве героя агитационного ролика «Почему я голосую за Путина?» Ну вот и голосуй, подумали латыши, а нам тут этого не надо...

В 2015 году объявила о готовности снова сняться в предвыборном ролике, «если бы была построена ещё одна больница», то есть расписалась в том, что успех ее благотворительного фонда - это целиком поддержка российской власти... Но и себя не позабыла, вернеее ее не позабыли, не обидели: в 29 лет она получила первую Государственную премию, а через 10 лет еще и вторую... В 37 лет народная артистка РФ.

А в 2019 году в интервью журналистке Ирине Шихман актриса обвинила Путина в развязывании войны: «Если бы в 2012 году мне сказали, что „он сделает эту войну“, я бы не пошла голосовать. В 2012 году я бы не стала записывать ролик, если бы мне сказали, что будет война на Донбассе и будут погибать люди. Дети, мирное население…»

Это задолго до февраля 2022 года, но посл5е того, как в 2015-м она сказала, что готова снова сняться в предвыборном ролике Путина - но война на Донбассе шла уже в 2014-м... Да и начал ее, строго говоря, не Путин, а, наоборот, Турчинов, но актриса могла быть и не в курсе...

Зато латышские власти легко могли почерпнуть эту информацию в Википедии и сделать выводы. И, поматросив девушку, застегнули форменные штаны и предложили покинуть танцплощадку.

История некрасивая, никого не красит, но поучительная - даже очень красивой попой нужно вертеть осмотрительно. Особенно на чужом танцполе.

А.Б.