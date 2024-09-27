Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, под которой возможна продажа широкого спектра продуктов и напитков, в том числе пива, энергетиков и кваса во Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая располагается в Швейцарии.

Во Всемирной организации интеллектуальной собственности марка ZELENSKYY зарегистрирована для использования в Канаде, ЕС, Великобритании, Грузии, Израиле, Японии, Турции, США, Армении, Швейцарии, Китае, Молдавии.

Торговая марка, согласно документам, может распространяться на продукты питания. Среди них квас, молоко, рыба, соки, хумус, пиво, энергетики.

Также в списке есть все виды алкоголя и табачные изделия, в том числе электронные сигареты и компоненты для них, сигары, жевательный табак, трубки, кальяны, пепельницы, зажигалки и спички.

В регистрационных документах указаны фамилия, имя и отчество, полностью совпадающие с данными Зеленского, а также адрес, который был указан на официальном сайте офиса президента как его домашний адрес по проспекту Героев Сталинграда, переименованного в 2022 году в проспект Владимира Ивасюка.

Регистрация была осуществлена в октябре 2022 года, а в августе 2024 года Зеленский осуществил аналогичную регистрацию в американском Ведомстве по патентам и товарным знакам.

- Война войной, а Зеленский еще молодой человек, и как-то надо будет жить потом, когда каденция закончится, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Ждать большой пенсии от Украины не приходится, да и до пенсии еще дожить надо, желательно более-менее комфортно. А тут такой побочный проукт, как мировая известность - не пропадать же добру! Как в старом анекдоте про Рабиновича, который если бы был царем, жил бы лучше, чем царь - он бы немножечко шил!..