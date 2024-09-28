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Московский листок

Один из создателей Рунета умирает в тюрьме

Опубликовано 28.09.2024 в разделе комментариев 0

суд закон
Один из создателей Рунета умирает в тюрьме

Состояние здоровья бывшего замминистра связи и массовых коммуникаций России, одного из основателей Рунета Алексея Солдатова резко ухудшилось. Его отправили в больницу изолятора, на одном из свиданий Солдатов потерял сознание. Конвоиры вызвали врачей, которые отправили в тюремную больницу.

Солдатов перенес операцию, связанную с онкологическим заболеванием. Врачи диагностировали у него хроническую сердечную недостаточность и дегенеративный порок сердца, но выдали заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.

Савеловский районный суд Москвы в июле приговорил Солдатова к двум годам колонии общего режима за злоупотребление полномочиями. Следователи возбудили уголовное дело из-за передачи прав на IP-адреса, принадлежавших АНО «Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей», чешскому провайдеру Reliable Communications.

Следствие пришло к выводу, что фигуранты не получили согласия общего собрания учредителей РосНИИРОСа на сделку по передаче IP-адресов Reliable Communications, в связи с чем причинили существенный вред правам и законным интересам института, лишив тот статуса локального интернет-регистратора.

Ну, нарушение, конечно, но никого не ограбили и не убили, и интернет-адреса на месте, у их законных владельцев. То есть правонарушение было, наверно, но не такое, после которого нужно обязательно кого-то отправлять на нары. А после эпопеи с "Вайлдберриз" говорить о соразмерности преступления и наказания вообще как-то странно...

Так может, это так нужно, чтобы товарищ из тюрьмы-то не выщел? Ну так в 72 года и при таком наборе боолячек шансов у него и нет почти...

А.Б.



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