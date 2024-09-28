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Московский листок

Путин наконец решил, когда применять ядерное оружие

Опубликовано 28.09.2024 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение.

При получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы: самолётов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых и других летательных аппаратов.

То, о чем я год уже говорю - удары БПЛА по базам дальней авиации вполне годный повод для ответного ядерного удара. Но если так медленно думать, что даже ядерный взрыв на Красной площади прозеваем...

Хотя удар тактическим ядерным оружием по Киеву вовсе не атомная война с Америкой, а всего лишь принуждение к миру... Как в Хиросиме.

Хотя не дай бог, конечно.



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