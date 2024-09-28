Дефицита кадров нет, есть жадность хозяев

Сегодня только и разговоров, что в стране дефицит кадров - всяких, квалифицированных и неквалифицированных... Вроде работать некому. Все ушли то ли на фронт, то ли в несознанку...

Господа-товарищи, на фронт ушли примерно 700 тысяч мужиков, а в стране населения 145 миллионов.

По данным Росстата медианная зарплата составила 40 368 рублей. Средняя номинальная начисленная заработная плата составила 65 388 рублей. То есть грубо 400 и 650 евро. А швейцарцы получали ежемесячно в среднем $8000 с хвостиком...

И цены у нас давно мировые. И население поголовно считать умеет.

Средняя зарплата в мире $4 400. Это грубо, без налогов и прочего, но все равно...

И миллиардеров у нас больше, чем в любой стране Европы.

Так ведь эти их миллиарды не возвращаются обратно в производство в виде внутренних инвестиций - нет, они выводятся и превращаются в яхты, бизнес-джеты, дворцы...

Откуда ж рост производительности труда, откуда ж рост зарплат при такой эффективности... Ну а люди не хотят гробить свою жизнь на таких хозяев.

Анатолий Баранов, член ЦС Независимого профсоюза "Новый труд", секретарь Союза профсоюзов России