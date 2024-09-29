Бульдозерным ножом по демографии. Как на Пресне борются с детством и историей

«Раньше мы были только за детский сад. Но когда мы внутри Дома Пионеров побывали. Просто сердце кровью обливается. Они уничтожают историю», - так описывают люди с Пресненского Вала 14 нынешнюю градостроительную и образовательную политику политику.

Дом пионеров Краснопресненского района был открыт в 1955 году, в то время когда народное благосостояние Советского Союза принадлежало трудовому народу, а наследниками были дети. В Доме пионеров был штаб отряда «Алая гвоздика» (правопреемницы ПЕРВОГО пионерского отряда, возникшего на Пресне в 1922 году).

С этим Домом также связана работа дружины «Эспада», ставшей известной на всю страну. Этот дом видел таких людей, как маршал СССР С.М.Будённый, первый космонавт Ю.А.Гагарин, космонавты В.Ф.Быковский и В.М.Комаров.

Можно назвать этот Дом пионеров одним из воплощений советской истории в архитектуре. Теперь эта история идёт под снос. Прямо как в одной соседней стране. То ли есть кое-где у нас порой сторонники того же идеологического курса, то ли всё ещё проще.

Дом Пионеров находится недалеко от Белого дома, то есть, крайне притягателен для элитной застройки. Впрочем, возможно эти причины совпадают. Как никак нынешним «наследникам» народного достоянии СССР, овеществленные напоминание о том времени, когда всё было народным, как кость в горле. Отметим, что ранее Дом пионеров уже пытались снести, но дело завернули на общественных слушаниях. Однако сейчас появилось волшебное слово КРТ (комплексное развитие территорий), позволяющее без общественных слушаний обойтись.

А теперь рассмотрим историю открытия (точнее, НЕОТКРЫТИЯ) двух детских садиков для жителей кварталов 617, 627 на Пресненском Валу. Отметим, что во время продажи квартир людям было обещано, что будут функционировать (и обслуживать новостройки) целых два детских садика. Далее это обещание оказалось невыполненным. То есть, помещения для садиков, причём, встроенные в жилые дома, были, а вот сами садики... Сначала их пытались продать, то под платные садики (жильцам обещали муниципальные), то под хостелы, то даже Тимоти под студию.

«Рождались дети, жители выполняли планы рождаемости, внося свой вклад в решение демографической проблемы, но детские сады так и не открывали» - комментируют жильцы происходящее -

…Год семьи. Поддержка молодых семей - это и государственные детские сады. В шаговой доступности молодым семьям. И не в переполненных группах. А переполнены группы уже несколько лет. По 30-40 детей порой в детских садах на Пресне. На запросы родителей о предоставлении детсада в шаговой доступности - частый ответ "мест нет" и предложение возить ребёнка на транспорте в другой сад.

Департамент образования рапортует - нет проблем с детскими садами и нет детей. Зачем в своих отчётах они вводят в заблуждение правительство Москвы и Президента страны? О каком рождении ребёнка можно говорить (а тем более, о втором и третьем, как говорит наш Президент В. В. Путин), когда его чиновники саботируют открытие детского сада для молодых семей нескольких кварталов?

А вот вводится новый дом по реновации в шаговой доступности на Пресненском валу 27. И у них тоже нет детских садов! — (комментируют жильцы в своем телеграмм-канале).

В итоге в результате бдительности жильцов эти планы продажи сорвались, но садики всё равно не открыли. Зато один отдали под «Московское долголетие». Автор материала не знает, выделялось ли для «Московского долголетия» особое помещение или куда оно делось после выделения (если выделялось) и не было ли продано в коммерческих целях.

А вот из инстанций в ответ на обращения жильцов приходили крайне «интересные ответы о нерентабельности и ненужности детского садика (опять цитирую по телеграм-каналу):

«Ответ на второе коллективное Заявление жителей ЖК " Пресненский вал 14" Об открытии простаивающих детских садов, более 600 подписей Правительству г. Москвы: ответ от 26.03.2018 г " В связи с экономической нерентабельностью ДОУ, в целях рационального расходования бюджетных средств на содержание государственных образовательных учреждений Департаментом образования г. Москвы согласована коммерческая реализация ДОУ" Вопрос : 1) когда социальная сфера была рентабельна? 2) какие цели несёт социальная сфера? 3) государство без социальной сферы к чему придёт? без бюджетных детских садов? К усугублению демографической проблемы! Что и имеем и как рационально использовались бюджетные средства, когда 8,5 лет детский сад ветшал, не неся своей функции ДОУ, там ещё и ЧОП 5 лет его пустой охранял. "Рационально" расходуя бюджетные деньги на охрану пустого объекта. Проблему вымирания нации без социальной сферы и поддержки молодых семей возможно решить?»

Что же касается вопроса ненужности, то жильцы провели большую работу:

«Весь ЖК Пресненский Вал 14 считал своих детей, планируемую рождаемость. На 14 страницах подписи с подсчётом детей и фотофиксация переполненных детских садов, душных спален и двуярусных кроватей. Ответов, что нет мест. Сейчас тоже самое - все группы переполнены в детских садах Пресненского района. Вместо норматива в максимум 20 малышей, в группах по 30-40 детей. Возят порой за 1,5 - 2 км».

Также жильцам отвечали, что здание не может быть использовано в качестве детского садика в связи с найденными в 2018 году инженерными нарушениями. (Этот ответ нужно запомнить).

Так детский сад и стоял до 2024 года пустым, одним своим видом демонстрируя отношение городских чиновников к демографической проблеме. Но… Но затем события начали развиваться стремительно.

25 июля в детский сад пришли странные ребята. Представляться отказались, объяснять причину посещения тоже. Угрожали старшей по дому (снимавшей их на мобильник) убить её собаку. Затем один из невежливых людей силой вырвал мобильник, выкрутив ей руку. Затем пытался скрыться. Скрыться не получилось и телефон пришлось вернуть. Произошедшее попало на видеокамеры, но в привлечении нападавшего к ответственности было отказано.

5 августа старшей по дому сказали по телефону, что детский садик будет открыт, и что на следующее утро придёт делегация и всё объяснит. Но пришедшая делегация (представители Департамента образования и застройщика) НИЧЕГО объяснять не стала, а только грубила жильцам.

«Разговаривали с жителями, как бояре, ничего не поясняя. Вы никто тут, говорят жителям, идите к себе. И кто же учит наших детей? Если такие сотрудники, действительно, в Департаменте образования работают?» (из телеграмм-канала)

Тогда жильцы начали повсюду, где можно, искать информацию о происходящем. И узнали, что детского сада уже точно не будет, а к ним во двор (из своего здания, которое снесут) въезжает Дворец пионеров. Отметим, что Дворец Пионеров при этом своё здание, замечательный шедевр советской архитектуры, созданный специально для нужд детей, теряет свою озеленённую территорию, теряет близость к парку, теряет расположенную в парке сцену и и волейбольную площадку. А жильцы теряют детский сад и приобретают детский хор «Великан», поющий прямо в доме (напоминаем, детский сад является встроенным в дом объектом).

Отметим, что в инете есть много интервью руководителей вокальных секций. Все они говорят о несовместимости подобной секции и жилого дома. А ещё можно напомнить, что жильцам совсем недавно письменно заявляли, что здание, по инженерно-техническим причинам непригодно для садика. А для детского клуба получается пригодно?

Впрочем, как выяснилось, для детского клуба «непригодно» его прежнее здание. Как ответили в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы на запрос MSK1.RU:

«Корпус в Глубоком переулке построен в 1955 году и имеет богатую историю, но уже не отвечает современным требованиям для организации учебного процесса: имеющиеся площади, их планировка и инфраструктура здания

не позволяют расширить спектр направлений обучения и совершенствовать уже имеющиеся».

https://msk1.ru/text/gorod/2024/09/20/74111468/

Кстати, насчёт негодности. Насколько известно родителям детей, посещающих клуб, летом в «негодном» клубе активно шёл ремонт, а потом его взяли и свернули.

Возможно, после того, как на территорию нашёлся заказчик и дом стал негодным.

В настоящее время жильцы и родители детей, посещающих Дворец пионеров, проводят сбор подписей против ликвидации Дворца пионеров и детского садика.

Подписаться и получить дополнительную информацию можно на их телеграм-канале

https://web.telegram.org/k/#@detimoskva24