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Московский листок

Насралла жив, зато ливанцы погибли

Опубликовано 29.09.2024 в разделе комментариев 1

убийство терроризм
Насралла жив, зато ливанцы погибли

Лидер шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла остался жив после удара Израиля по центральному штабу группировки в пригороде Бейрута, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По некоторым данным, Израиль нанес удар по жилому микрорайону, под которым находился бункер, 80 бомбами около тонны каждая. То есть удар, сопоставимый по мощи с тактическим ядерным. Что стало с жившими там ливанцами? Кого это интересует...

Израиль - это, по сути, террористическое государство, и то, что оно борется с плохими парнями из "Хезболлы" навряд ли оправдывает те методы, которыми оно с ними борется.

Премьер Израиля Неитаньяху, ктстаи, в молодые годы как офицер спецназа участвовал в операции в Энтеббе, (Уганда). Пытались освободить заложников, цель благородная, кого-то даже действительно освободили. Но народу накрошили порядочно, и вообще-то Уганда - это независимое государство, которое не приглашало израильский спецназ воевать в своей столице. 

В Израиле ту операцию считают героической и чрезвычайно гордятся. Но вообще-то это был акт государственного терроризма. Как и удар по Ливану сегодня. Но цель оправдывает средства... А если цель при этом не достигнута?

Ну а если бы в ответ на удары по российской территории был бы нанесен тактический ядерный удар по Банковой? Бог его знает, попали бы по Зеленскому или нет, но центра Киева бы не было...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
711 написал 29.09.2024 11:22
а он точно насралла а не нусраллах какой нибудь? или коверкают как псаки вместо псайки.
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