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Московский листок

Мединский - самый великий ученый нашего племени

Опубликовано 30.09.2024 в разделе комментариев 0

образование мединский
Мединский - самый великий ученый нашего племени

Учиться 11 лет в школе — непозволительная роскошь, скоро среднее, как и высшее, образование будет «спрессовано по времени», заявил помощник президента России, бывший министр культуры Владимир Мединский.

В общем, церковно-приходской школы достаточно, два года и коридор.

А дальше - мужики в бригаде быстро научит пить, не закусывая, срать, не снимая порток...

Что касается высшего образования, то обучение в вузах в течение пяти-шести лет скоро также уйдет в прошлое, считает Мединский. По его словам, образование будет рассчитано на ближайшие 10 лет, а потом «надо будет переучиваться»...

Ну, то есть такие врачи будут: года три поучился, анатомию изучил где-то так до пояса, потом поработал лет десять, а дальше - санитаром в морг, разгребать результаты лечения...

В такой системе Мединский будет самый великий ученый нашего племени.

 А.Б.



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