Пенсионные накопления передадут в руки западных компаний

Последние заявления Касым-Жомарта Токаева о передаче гражданам до 50% пенсионных накоплений частным инвестиционным управляющим (ЧИУ) и допуске иностранных инвесткомпаний к этим активам вызвали широкие обсуждения и опасения в обществе.

Пресс-служба Акорды заявляет, что передача части пенсионных накоплений ЧИУ позволит увеличить доходность и обеспечить более выгодные инвестиции. Доступ к этим активам для иностранных инвестиционных компаний, по их мнению, привлечет иностранные инвестиции и позволит диверсифицировать экономику.

Однако, эта инициатива порождает множество вопросов. Прежде всего, возникает сомнение в прозрачности и контроле за деятельностью ЧИУ.

Почему именно ЧИУ?

Долгосрочные инвестиции, как правило, связаны с низкой прибылью и высоким риском. В то же время, ЧИУ, будучи частными компаниями, заинтересованы в максимально быстрой прибыли. Это может привести к нерациональному использованию пенсионных накоплений и потере их значительной части.

Открытие доступа к пенсионным активам для иностранных инвестиционных компаний также таит в себе риски.

Плюс отсутствие гарантий. Неясно, как будут защищены интересы казахстанцев и как будет гарантирована безопасность их пенсионных накоплений.

Существует при этом и риск оттока капитала. В случае неблагоприятной экономической ситуации иностранные компании могут вывести свои средства из Казахстана, оставив казахстанцев без пенсий.

Соответственно правительство должно пойти по пути локализации. То есть для снижения рисков важно усиление критериев по локализации иностранных компаний.

Локализация: гарантия безопасности?

Президент Токаев, говоря о важности локализации иностранных компаний, подчеркивает необходимость постепенного увеличения доли и объема ценных бумаг на местном фондовом рынке. Однако, это не гарантирует безопасность пенсионных накоплений.

Ключевым моментом для реализации этой инициативы является обеспечение прозрачности и подотчетности. Должны быть четко прописаны механизмы контроля за использованием пенсионных накоплений, а также гарантии возврата средств в случае неудачных инвестиций.

Альтернатива в отказе от статуса сырьевой колонии и возврат к солидарной пенсионной системе

Вместо того, чтобы рисковать пенсионными накоплениями граждан, правительство могло бы сфокусироваться на развитии собственного реального сектора экономики, создавая свои перерабатывающие производства. Это позволит привлечь инвестиции и сделать Казахстан более привлекательным капиталовложений.

Средства пенсионного фонда могли как раз пойти на развитие казахстанской индустрии в сфере совместных проектов с той же Россией, которые гарантированно обеспечили бы рабочие места и непрерывное производство.

Но проблема состоит в ом, что сама накопительная пенсионная система подошла к своему тупику и не имеет никаких перспектив развития, а значит все накопления граждан в рамках ЕНПФ обречены на съедание инфляцией и девальвацией тенге и не помогут в этом деле никакие частные инвестиционные компании Запада!

Единственным выходом и реальной альтернативой является немедленный возврат к солидарной пенсионной системе, с восстановлением льготных списков выхода на пенсию и со снижением пенсионного возраста для женщин!

Любые другие ухищрения с попытками привлечь западных инвесторов в ЕНПФ или передать активы частникам лишь ускорят крах и разрушение накопительной пенсионной системы по чилийскому образцу, внедрённой по рекомендации МВФ Акежаном Кажегельдиным в 1996-м году.