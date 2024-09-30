Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Пожар, хлопок...

Опубликовано 30.09.2024 в разделе комментариев 0

пожар москва дом
Пожар, хлопок...

В московском ЖК "Селигер-Сити ночью случился пожар, с 5 по 8 этажи, погиб человек. Причины пожара официально не называются, видимо, секретные?

"Обнаружено тело погибшего на пожаре в Москве", - говорится в сообщении ГУ МЧС.

Зато на первой странице представление архитектора, автора проекта Маркуса Апенцеллера: "Новый городской квартал «Селигер Сити» отличает безопасность..." Дальше можно не читать. Безопасность!

Зато в сети можно видеть кадры, как из горящих окон что-то вылетает на манер пылающей бомбы, как человек прыгает с карниза, спасаясь от пламени... А нам сообщают о каких-то "хлопках". Там человек от хлопка погиб? Сильно же хлопнуло...

Говорят о каких-то газовых баллонах, которые якобы принесли специалисты по натяжным потолкам. У меня тоже потолки натяжные, но у меня специалисты как-то обошлись одним небольшим баллоном, и еще осталось... И потом, что полыхало так сильно,до того, как баллоны начали взоываться?

В общем, хотелось бы знать на будущее, почему загорелось, что взорвалось и что имелось в виду под безопасностью?

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Мединский - самый великий ученый нашего племени
Мединский - самый великий ученый нашего племени
30.09.2024
Дефицита кадров нет, есть жадность хозяев
Дефицита кадров нет, есть жадность хозяев
29.09.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Пожар, хлопок... (0)
Пенсионные накопления передадут в руки западных компаний (0)
Мединский - самый великий ученый нашего племени (7)
Дефицита кадров нет, есть жадность хозяев (3)
Бульдозерным ножом по демографии. Как на Пресне борются с детством и историей (2)
Насралла жив, зато ливанцы погибли (22)
Дефицита кадров нет, есть жадность хозяев (26)
Путин наконец решил, когда применять ядерное оружие (3)
Один из создателей Рунета умирает в тюрьме (11)
Зеленский зарегистрировал торговую марку (18)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Пожар, хлопок...
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Мединский - самый великий ученый нашего племени
Михаил Делягин Михаил Делягин: Ближайшие перспективы науки
Михаил Делягин Михаил Делягин: Китай единственная сила, защищающая глобализацию, а США при смерти
Михаил Делягин Михаил Делягин: Почему либеральная элита России хочет договориться с Западом
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss