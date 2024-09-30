Пожар, хлопок...

В московском ЖК "Селигер-Сити ночью случился пожар, с 5 по 8 этажи, погиб человек. Причины пожара официально не называются, видимо, секретные?

"Обнаружено тело погибшего на пожаре в Москве", - говорится в сообщении ГУ МЧС.

Зато на первой странице представление архитектора, автора проекта Маркуса Апенцеллера: "Новый городской квартал «Селигер Сити» отличает безопасность..." Дальше можно не читать. Безопасность!

Зато в сети можно видеть кадры, как из горящих окон что-то вылетает на манер пылающей бомбы, как человек прыгает с карниза, спасаясь от пламени... А нам сообщают о каких-то "хлопках". Там человек от хлопка погиб? Сильно же хлопнуло...

Говорят о каких-то газовых баллонах, которые якобы принесли специалисты по натяжным потолкам. У меня тоже потолки натяжные, но у меня специалисты как-то обошлись одним небольшим баллоном, и еще осталось... И потом, что полыхало так сильно,до того, как баллоны начали взоываться?

В общем, хотелось бы знать на будущее, почему загорелось, что взорвалось и что имелось в виду под безопасностью?

А.Б.