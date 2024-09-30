Ржев становится столицей своеобразного юмора

Пересылаю заметку с некоего канала "Сыны монархии".

Браво, Ржев!

Давно писал, что улицам, названным в честь левых террористов и русофобов или непонятно, что сделавших для России многонационалов, надо возвращать дореволюционные исторические названия или переименовывать их в честь настоящих русских героев прошлого и настоящего.

Похоже меня услышали во Ржеве)

27 сентября в Ржеве Тверской области состоялось заседание Думы округа, на котором было принято решение о переименовании трех улиц города. Улица Карла Маркса стала улицей Александра Фролова, улица Смольная переименована в улицу Оковецкая, а улица Урицкого теперь называется улицей Академика Обручева.

Александр Фролов, гвардейский капитан, житель Ржева, погиб в зоне СВО в 2023 году и был посмертно награжден званием Героя России в 2024 году.

Владимир Афанасьевич Обручев, известный русский ученый и писатель, теперь также увековечен в названии улицы в Ржеве, присоединившись к другим городам России, где есть улицы его имени, включая Москву, Санкт-Петербург и Тверь.

Ждем истерику коммунистов)

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Ну, для начала приведу цитату из нашего основного закона, Конституции РФ.

"Статья 1

1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления."

Наверно нетрудно догадаться, что попытки изменить форму правления в стране есть выступление против ее конституционного устройства?

Это я насчет "сынов монархии" и прочего абортивного материала.

Ну и дальше - больше.

Вопрос переименования городских улиц разве не стоит выносить на местный референдум или плебисцит?

Иначе вопрос станут решать небольшой группой лиц в 21 человека, в основном избранных от одной партии. А завтра состав поменяется, и снова начнутся переименования?

Причем очевидно, что переименования носят политический характер, иначе переименовывали бы улицы с "никакими" названиями, данными "ну чтоб было": Луговая, Солнечная, рядом Вокзальная и Привокзальная... А есть еще Путейская, Южная и целых три Рижских переулка вместе с Рижской улицей. Но нет, надо убрать именно Маркса и Урицкого, а заодно и Смольную. Чтоб не было в Ржеве советской истории, только монархическая, романовская - и сразу потом герои СВО.

Но с Обручевым тут прокололись - все-таки действительный член Академии наук СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат сразу двух Сталинских премий первой степени! А также премии имени В.И. Ленина, Заслуженный деятель науки РСФСР, трижды кавалер Ордена Ленина и множества других орденов и медалей СССР.

Может, не трогали бы уж Урицкого, скромного революционера — меньшевика, убитого 30 августа 1918 года террористом Каннегисером?