Путинские черносотенцы требуют отправить на СВО Дениса Парфенова

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" требует принять меры в отношении депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова и отправить его на специальную военную операцию после появившихся в интернете сообщений об использовании депутатом рабочего кабинета для личных встреч.

Ранее ряд Telegram-каналов распространил кадры, на которых изображен похожий на Парфенова человек в момент проведения интимной встречи, как утверждалось, в рабочем кабинете.

"Ветераны России" в связи с этим обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

"Общероссийское общественное движение «Ветераны России» требует принятия незамедлительных мер в отношении Парфенова Дениса Андреевича", - говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости. Авторы обращения считают, что исправить ситуацию депутат мог бы "только приняв личное участие в боевых действиях на фронте во благо нашей общей Победы".

"Ветераны России" подчеркнули, что сообщения о поведении депутата от КПРФ вызвали бурную реакцию в обществе, в том числе и у бойцов в зоне СВО.

По мнению движения, действия, о которых сообщалось, формируют угрозу для общественности, а подобный пример способен привести к деградации моральных норм и ценностей.

От редакции: Все, что я думаю о ситуации с Парфеновым, я уже написал, вот тут.

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Если "Ветераны России" полагают, что защита Отечества - это такое наказание, которое применяется за неперистойное поведение, то открою им глаза: "Статья 59 Конституции РФ "1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. 2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным законом".

Во-первых, как это можно "отправить" человека принудительно для отправления долга и почетной обязанности? Даже уголовники, осужденные за преступления, для освобождения от наказания направляющиеся на СВО, делают это сугубо добровольно. И во вторых, нет такого закона, чтобы председатель Госдумы мог направить кого-то из депутатов на фронт - они не его крепостные, и даже не его подчиненные, и такими полномочиями г-н Володин не обладает.

Была такая практика в царской России, когда за некоторые прегрешения ссылали на Кавказ, в действующую армию - так на войне оказался декабрист Бестужев-Марлинский, а потом гвардейский офицер Лермонтов, и многие другие.

Но у нас, если кто позабыл, республика! Своеобразная, но все же не самодержавная, и г-н Путин полномочий казнить и миловать не имеет.

Особенно в отношении депутатов Государственной думы, которые пока еще не холопы государевы. А если кто хочет в государевы холопы, то это у нас сугубо добровольно...

А.Б.