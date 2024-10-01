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Московский листок

Богатые стали богаче - им все пофиг!

Опубликовано 01.10.2024 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Богатые стали богаче - им все пофиг!

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала года на $30,2 млрд. говорят данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Больше всех разбогател бывший бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. А вообще в списке 500 самых богатых людей мира 25 граждан России. При этом Мельниченко занимает шестую строчку в общем рейтинге. Рост его состояние составил более $6 млрд.

При этом тройка самых богатых предпринимателей в России осталась неизменной. Самым богатым остается Владимир Потанин, его состояние оценивается в $32,6 млрд (рост с начала года на $1,57 млрд). Второе место занял Владимир Лисин (рост на $4,27 млрд, до 28,2 миллиарда долларов).

В первую десятку также входят Алексей Мордашов, Леонид Михельсон, Михаил Прохоров, Михаил Фридман и Дмитрий Рыболовлев.

Список образовался во время гайдаровской приватизации и не сильно изменился за 30 лет. Либерализм, патриотизм, Ельцин, Путин, демократия, диктатура, мир, война, санкции - пофигу!

А.Б.



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