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Московский листок

Грузчики США требуют запретить автоматизацию

Опубликовано 02.10.2024 автором Сергей Бойцов в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Грузчики США требуют запретить автоматизацию

В США 45 тысяч портовых рабочих от Мэна до Техаса начали во вторник забастовку с требованием повысить заработную плату и запретить автоматизацию рабочего процесса.

 

Забастовка затронула 36 портов и стала первой забастовкой профсоюза Международной ассоциации грузчиков (ILA) с 1977 года.

 

Профсоюз требует полного запрета на автоматизацию.

 

По оценкам J.P. Morgan, забастовка может стоить экономике США от 3,8 до 4,5 миллиарда долларов в день.

 

"Мы готовы бастовать столько, сколько потребуется, чтобы добиться зарплаты и защиты от автоматизации" , - говорится в заявлении руководства профсоюза.

 

"Если забастовки продолжатся, они приведут к огромным задержкам в цепочке поставок, что, несомненно, перерастет в 2025 год и вызовет хаос во всей отрасли", - заявил представитель компании, занимающейся логистикой.

 

Недавно СМИ сообщили, что в Китае построен очередной безлюдный завод. Руководство компании заявило, что строительство подобных заводов будет продолжено нарастающими темпами.

 

Нашествие роботов угрожает человечеству.

 

Перед капиталистическим миром неумолимо встает вопрос, поставленный еще Марксом: если все будут делать машины, то люди станут безработными - где они возьмут деньги, чтобы купить товары, произведенные машинами?

 

176 лет назад Маркс и Энгельс записали знаменитую фразу: "Призрак бродит по Европе - призрак коммунизма."

 

Теперь он бродит по всему миру.

 

«Монополия капитала, — писал К. Маркс, — становится оковами того способа производства, который вырос при ней и под ней.

Централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой.

Она взрывается.

Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют».

 

Политиканы, разрушившие СССР, поспешили объявить:

"Коммунистический идол рухнул!"

"Коммунизм - это просто красивая сказка."

"Пророчество Маркса не сбылось!"

 

Не надо со школьными тройками, не имея ни на грош фантазии, отменять великие идеи, иначе, пользуясь выражением лермонтовского Печорина, можно "прослыть пошлым дураком".

 

https://ourladyoftheassumptionparish.ca/2024/10/02/ans-pro/347183UhMD17UsL00kOs/

 

https://ru.euronews.com/business/2024/10/01/usa-dock-workers-strike

 

https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/125/775.htm



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:
А. фон Кац написал 02.10.2024 10:04
Пока ГД рассматривает проект бюджета на 2025 г., в котором от социалочки остается "мышиный хвостик", а затраты на силовиков и СВО превысят 40%, давайте всплакнем о тяжелой доле пиндосских докеров.
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