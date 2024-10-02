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Московский листок

Мавзолеи не сносить, а строить!

Опубликовано 02.10.2024 в разделе комментариев 0

путин мавзолей марадона
Мавзолеи не сносить, а строить!

Останки Диего Марадоны перевезут в специально построенный мавзолей.

Мавзолей будет построен в одном из самых престижных районов Буэнос-Айреса Пуэрто-Мадеро в непосредственной близости от президентского дворца.

О создании мемориала было объявлено в октябре прошлого года. Ожидается, что он будет готов в 2025 году.

Может, и правильно - раньше мавзолеи возводились для царей и национальных лидеров, и то самых выдающихся. А теперь вот футболистам... Это и правда, Марадона лучше всех пинал мячик. А футбол в тех краях - как религия.

Но нам это навряд ли грозит, с нашим-то футболом...

Вот хоккей - другое дело!

Вот и Путин, говорят, по ночам в хоккей играет. Готовится к чему-то?

 А.Б.



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