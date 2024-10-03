Дело врачей решили пересмотреть

Президиум Верховного суда отправил на повторное рассмотрение дело калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой об убийстве новорожденного ребенка.

"Суд постановил: апелляционное определение Первого апелляционного суда и кассационное определение уголовной коллегии Верховного суда отменить, дело направить на новое апелляционное рассмотрение."

Московский областной суд в сентябре 2022 года приговорил Сушкевич и Белую к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима, я был на этом заседании, и честно говоря, более безумного зрелища видеть мне не приходилось.

На суде присутствовал весь цвет отечественной педиатрии во главе с Рошалем, все были возмущены, но суду с самого начала все было ясно. По такой схеме можно отправить за решетку вообще любого врача.

И если бы я работал в медицине, то после этого суда сразу же пошел бы искать работу за рубежом...

А.Б.